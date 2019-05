Sura desarrolla seguros que incorporan valor agregado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la cartera de automóviles, que representa el 70% del mercado total en competencia, la compañía pasó a ocupar el segundo lugar en el ranking y asumió el liderazgo en el ámbito privado.



El año pasado la compañía también registró un destacado desempeño con la incorporación del seguro de vida. “En poco tiempo ya hemos logrado algo más del 5% del mercado, que ha sido muy satisfactorio”, dijo a El País Esteban Pignanelli, CEO de Seguros Sura, en el marco de una presentación realizada en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa ante los principales corredores.



En un mercado en competencia que mueve US$ 1400 millones anuales, las pólizas de automotores “generan volúmen pero no tienen rentabilidad” para el sector, explicó en diálogo con El País Esteban Pignanelli, CEO de Seguros Sura.



A su vez el mercado del seguro en competencia está estancado. “Durante los últimos tres años el crecimiento de los negocios ha sido inexistente”, sostuvo Pignanelli.



CREAR MERCADO



El plan de negocios Seguros Sura apuesta a ampliar el mercado, a partir de la creación de nuevos productos que incorporen valor agregado para sus clientes, para lo cual es preciso analizar las nuevas tendencias a nivel mundial y local. En ese sentido, Pignanelli destacó a modo de ejemplo que “ya no corre hacer un seguro de incendio para una Pyme porque ya cumple sus actividades bajo la modalidad de cowork; tampoco se puede pensar que la única movilidad es el vehículo ya que nos encontramos con las bicicletas, los monopatines y Uber”.



DIFERENCIALES



El sector del seguro —agregó el ejecutivo— debe recorrer un proceso de introspección para analizar y reflexionar sobre el panorama actual y los desafíos a futuro, a efectos de generar nuevas pólizas ajustadas a las nuevas necesidades y exigencias de los clientes,



“Hay que sumar valor agregado a nuestros productos, para hacer hincapié en las prestaciones diferenciales más allá del precio”, subrayó el CEO de Seguros Sura.



Entre algunos de sus diferenciales, la compañía cuenta con el servicio de conductor designado (“Sura te lleva”), donde en ciertas situaciones el cliente tiene disponible un chofer en caso de verse imposibilitado de manejar, también tiene un servicio de auxilio mecánico o un coche de cortesía frente a un siniestro.



Consultado por las principales novedades para este año, Pignanelli señaló la incorporación del seguro de bicicletas, asalto en la vía pública, agregamos servicios a la póliza de fianza al contrato de alquiler y seguros de accidentes personales, entre otros.