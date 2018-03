SURA presentó seguros a medida con devoluciones

La compañía Seguros SURA es protagonista en el mercado asegurador en competencia. Sobre un total de mercado de US$ 793,69 millones en 2017, Seguros SURA tuvo ingresos por US$ 102 millones con una participación del 13%.



“Nuestra facturación aumentó un 13% en 2017, mientras que hubo una caída en las pólizas vendidas del 2% respecto a 2016”, dijo a El País Esteban Pignanelli, director general de Seguros SURA.



Para seguir recorriendo un camino de crecimiento, “las oportunidades de nuevos negocios se encuentran en el desarrollo de productos innovadores, competitivos y diferenciales, con foco en los servicios al cliente y de alto valor agregado”, sostuvo Pignanelli.



A partir de esa estrategia empresarial, Seguros SURA presentó nuevos productos, como el Seguro de Protección Personal y el Seguro de Automóviles por Kilómetro recorrido.



El aspecto temporal y la flexibidad del seguro definida por el cliente, junto a la devolución parcial de la prima por el no uso, son algunas de las principales características de los nuevos productos de SURA.

“Cuanto menos se maneja, menos se paga con el nuevo Seguro de Automóviles por Kilómetro recorrido”, explicó el director de Seguros de Seguros SURA. Juan Artagaveytia.



Si el vehículo recorre hasta 3.000 kilómetros al año, hay una devolución del 30% de la prima de la póliza y entre 3001 y 5000 kilómetros recorridos existe un 15% de devolución.



Para la implementación de estos nuevos productos, Seguros SURA ha desarrollado un avanzado dispositivo tecnológico que permite transmitir, almacenar y procesar los datos, de modo de ofrecer coberturas a medida de las necesidades de cada cliente.



Artagaveytia sostuvo que la telemática, un concepto que surge de la fusión de los términos “telecomunicación” e “informática”, hace su desembarco en el mercado asegurador de la mano de los nuevos productos de SURA.



“En esta primera etapa, buscamos captar a los conductores que utilizan de forma limitada los vehículos, hasta 10.000 kilómetros al año, para no sólo congelar el precio durante tres años sino que además hay una devolución prevista del 15% en caso de recorrer hasta 5000 kilómetros al año y del 30% hasta los 3.000 kilómetros”, afirmó Artagaveytia.



En tanto, el director general de Seguros SURA destacó que el mercado local presenta desafíos para seguir creciendo. “El mercado asegurado significa el 2,2% del PIB y ese porcentaje es bajo en los parámetros internacionales, donde hay países que los seguros tienen una penetración del 4% y 7%, inclusive el mercado asegurador en Inglaterra alcanza los dos dígitos respecto al PIB”, dijo Pignanelli.



“Los clientes deben percibir al seguro como un producto con valor agregado”, finalizó Pignanelli.