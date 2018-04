Ta-Ta apuesta a la tecnología y a su gente con El Partido del Año

El año del mundial es un año especial, y motivados por este suceso que mueve multitudes, Ta-Ta llevó adelante “El Partido del Año”, una distendida presentación de dos días donde se dieron a conocer los principales lineamientos de la compañía para el 2018.



Renovación de surtidos, agresivas campañas de descuentos, cambios en la exhibición de productos, capacitaciones online, cajas autoservicio, aplicaciones para puntuar productos y tecnología de big data son algunas de las innovaciones que se estarán aplicando en los próximos meses, y que buscarán mejorar la experiencia de compra dentro de los locales.



El evento se realizó en el galpón Los Robles del LATU, y durante el primer día consistió en una gigante capacitación para más de doscientos gerentes y encargados que llegaron de todo el país. En el segundo día, se invitó a los principales proveedores de la cadena a exponer sus productos y a tener un conocimiento de primera mano sobre la visión de la empresa, con las presentaciones del CEO de Ta-Ta Christopher Jones y el presidente del grupo Tata, Francisco De Narváez







Bajar el costo de vida del Uruguay.

Ta-Ta es la única cadena con presencia en todos los departamentos, con 105 locales y más de 6000 colaboradores, y desde hace más de sesenta años su objetivo es bajar el costo de vida de los uruguayos. “Nos consideramos un agente de compra de nuestros clientes, y eso significa que a la hora de negociar nos ponemos en su lugar para conseguir el mejor precio”, explicó el CEO Jones.



La cadena dispone de más de 25.000 productos, y a través de un círculo virtuoso y productivo, ahorra la máxima cantidad de dinero para trasladarles ese beneficio a sus clientes.



A lo largo del año, se realizarán agresivas campañas de descuentos en fechas claves como: Vuelta al colegio, Pascua, Día de la madre, Día del Padre, Día del Niño y Navidad. Y se apostará muy fuerte a las cinco grandes modalidades de descuentos: El Bombazo, Liquidación, Producto Nuevo, Precio Publicado, y Mejor Precio.



Además de comunicar estas promociones especiales, el objetivo es mejorar la señalización dentro de los locales, de manera que cuando el cliente entre se entere de estos precios únicos.



Cambios en la exhibición

En el LATU también se pudieron observar los cambios que se estarán aplicando en el layout de los salones de venta.



Aquel dogma que ordenaba colocar los ítems esenciales al fondo hoy resulta una regla anticuada, y el plan de reinauguración prevé colocar las secciones más concurridas, como panadería y frescos, bien al frente de cada local, para que los clientes entren y salgan rápidamente si así lo desean.



“En materia de exhibición, el objetivo es hacer énfasis en el abastecimiento, para que el cliente encuentre en las góndolas todo lo que necesita. También contar con una cartelería y señalización clara y simple, y marcar con mayor precisión los precios, de modo que le sea más fácil la compra”, explicó el CEO.



En este espíritu, la empresa está haciendo una fuerte apuesta a la capacitación online, para que desde sus celulares o computadoras los colaboradores puedan capacitarse en las distintas funciones e interiorizarse sobre los procesos internos servicio al cliente y especializaciones.



También se están incorporando balanzas autoservicio, para que los clientes puedan pesar ellos mismos la mercadería a gusto y agilizar el proceso de compra.



Una muestra de las nuevas góndolas, que buscarán transmitir con claridad los precios y las ofertas.

Nuevos productos

Dentro del sector Frescos, se destaca la incorporación de la línea Go, con sándwiches y ensaladas gourmet ideales para quienes buscan una opción sana y práctica.



Un gran cambio se dará en electrodomésticos, donde se agregará toda una línea de audio y video en asociación con Multi Ahorro Hogar. Así, además de tostadoras, jarras eléctricas, licuadoras, y los clásicos electrodomésticos de supermercado, los clientes podrán acceder a equipos de audio y televisores smart, que con motivo del mundial tendrán promociones especiales (ver recuadro a la izquierda).



En textiles, Ta-Ta está lanzando una nueva marca de indumentaria: H&G, que durante el año ofrecerá colecciones cómodas y simples para hombres, mujeres y niños. H&G viene a llenar el lugar que hasta el año pasado ocupaba BAS. Esta línea formaba parte de Ta-Ta, pero su gran repercusión llevó a la compañía a independizar esta marca y abrir locales propios en todo el país.



También se inaugurará próximamente Mundo Bebé, una sección especial que concentrará todo lo necesario para niños pequeños, desde pañales, ropa, accesorios hasta comida, con el objetivo de que los padres encuentren todo en un mismo lugar.



Promo Optimista de cara al mundial Con motivo de la Copa del Mundo, Tata y Multi Ahorro Hogar estarán presentando nuevas promociones para la compra de televisores. Por un lado se aplicará el plan canje en el que llevando un televisor viejo los clientes obtienen un sustancial descuento en la compra de uno nuevo. Y por otro, con la imagen del periodista Sergio Gorzy (el optimista por excelencia), están lanzando la Promo Optimista, con la que en caso de que Uruguay llegue a la final del mundo le devolverán a los compradores el 50% del precio que pagaron por el televisor, y el otro 50% si Uruguay sale campeón.

Autoservicio

Quienes frecuentan un súper saben lo molesto que es terminar un surtido y tener que esperar una larga cola en la caja. Por eso, este año Ta-Ta incorporó tecnologías que permitirán acelerar el tiempo de pago.



En algunos locales ya están funcionando las cajas autoservicio, que permiten a los cliente registrar y pagar ellos mismos. Si bien esta tecnología existe desde hace algunos años en otros supermercados del país, el diferencial de las cajas de Ta-Ta es que serán las primera que, además de tarjetas de crédito y débito, aceptarán el pago en efectivo. El objetivo es que para fin de año el 95% de los locales cuenten con estas máquinas.



Pero la gran revolución se presenta con el sistema Scan & Go. Con esta tecnología, los clientes Plus podrán hacerse de un dispositivo en el local para poder ir escaneando la mercadería que van adquiriendo, colocarla en bolsas de compra en el carro, y al momento de salir simplemente terminar la transacción de compra en un solo paso en las cajas de autoservicio.



Una foto grupal de los gerentes y encargados llegaron de todo el país para participar de El Partido del Año.

Plus

Con más de 570.000 socios, Plus es el programa de beneficios más grande del país.



La gran innovación para este año es que los socios ya no tendrán que cambiar sus puntos por productos de catálogo, sino que estos tendrán valor de dinero para usar dentro de los locales Tata, Multi Ahorro y BAS, por cualquier producto, en una estrategia transversal que busca otorgar una mayor libertad a los socios.



Además, gracias a su historial de compra y algoritmos potentes, los miembros de Plus recibirán ofertas personalizadas, con descuentos en artículos que directa o indirectamente se asocian a sus preferencias.

Shop Advisor

Según Jones, el futuro va hacia la omnicanalidad, donde comprar online o en la tienda resulta prácticamente lo mismo. Con esta filosofía, la empresa lanzará en mayo Ta-Ta Shop Advisor, una tecnología (app y web) única en el continente.



Entre sus funcionalidades, la plataforma permitirá a los clientes escanear un artículo con su celular y acceder en tiempo real a toda su información, desde el valor nutricional hasta los ingredientes que contiene. “De esta manera, por ejemplo, si alguien en la familia tiene alergias a algo en particular podrá configurar la aplicación para conocer qué productos son aptos y cuáles no”, explicó el CEO.



La plataforma funciona como un Tripadvisor, donde los clientes puntúan artículos según la experiencia. Este sistema, además de ser una herramienta para que el público compare, permitirá a la empresa dar mayor espacio a los productos recomendados y desplazar aquellos que reciban una mala calificación.



Si Uruguay gana el mundial la Promo Optimista le devolverá a los compradores lo que pagaron por su televisor.

Conocimiento del cliente

Todos estos cambios tienen un objetivo en común: conocer mejor al cliente. La información de las cajas registradoras, los socios Plus, las puntuaciones de Shop Advisor, todas estas herramientas son importantes fuentes de datos, que serán analizados por el departamento de Big Data de la empresa.



En este sentido, otra innovación que se pudo apreciar en El Partido del Año es la tecnología de geolocalización y el “mapa de calor”. Con la información de los access points de WIFI en los locales, los técnicos de Ta-Ta podrán observar en una pantalla gigante cómo se distribuye el público dentro de las góndolas, mejorando así la exhibición en las secciones más conglomeradas.



"Nuestra gente y la información son los dos capitales más importantes con los que contamos. El uso de datos es una herramienta valiosísima que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y reducir los errores. El Big Data nos informa exactamente lo que se vende y lo que no, y nos permite realizar mejores predicciones sobre nuestros clientes. Utilizando la tecnología estamos logrando optimizar nuestros surtidos de acuerdo a la demanda futura y por ende seguir con nuestro propósito de vender por menos para bajar el costo de vida del Uruguay”, concluyo el CEO.