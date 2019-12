Temporada: ¿Cuáles son los lugares más caros y más baratos para alquilar este verano 2020?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un uruguayo decide irse de vacaciones este verano a la misma casa que alquiló en Punta del Este el año pasado. Llama al dueño de la vivienda, pregunta el precio y le dan un presupuesto mayor al del verano anterior. Rechaza la oferta y dos semanas después el propietario llama al turista para ofrecerle el mismo precio al que le había alquilado en 2018.



Esta fue una situación puntual pero bien podría ser algo con lo que turistas y propietarios se sientan identificados.



Es que la temporada de verano 2019-2020 se perfila como incierta y de malos resultados por múltiples factores tales como: el aumento del dólar (ha tenido un incremento de 15,78% en lo que va del año), la crisis socioeconómica en Argentina y las atractivas ofertas para que el uruguayo salga al exterior en lugar de vacacionar en su país.



Según datos proporcionados a El País por Casas en el Este (el portal de alquileres temporales de Infocasas), en comparación con la temporada 2018-2019, este año la demanda cayó entre un 20% y un 25% dependiendo del balneario.



Además, mientras que en años anteriores la negociación del precio de alquiler entre propietarios y turistas no pasaba del 8% (del precio original), este año los usuarios del portal “están ofertando hasta un 15% por debajo de los precios de lista”, indicó Ana Rosi de Casas en el Este.



Según había indicado días atrás a El País, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Juan Martínez, en el sector “vamos a estar diciembre, enero y febrero hundiéndonos”.



Punta del Este es la playa más buscada y la que tiene mayor cantidad de ofertas

Prevén una mala temporada por menor llegada de argentinos. Foto: Ricardo Figueredo

¿Cuánto cuesta en promedio una noche en las playas uruguayas? ¿Cuáles son los balnearios más caros y los más baratos?



El balneario más caro este verano es José Ignacio en Maldonado y así lo confirman tanto los datos del Gallito Luis como los de Casas en el Este y Mercado Libre. Una noche de alquiler en esta playa puede costar en promedio entre US$ 852 y US$ 373.



En base a los datos del Gallito Luis, los 10 balnearios más caros que preceden a José Ignacio son: Carmelo (con un precio promedio diario de US$ 800), Laguna Garzón (US$ 536), La Barra (US$ 507), Manantiales (US$ 494), Punta Ballena (US$ 465), San Rafael (US$ 412), Punta Piedras (US$ 407), en el noveno lugar Punta del Este (US$ 374) y Portezuelo (US$ 352).

De forma contraria, los 10 luagres más baratos este verano son Salinas (US$ 35), Colonia y Shangrilá (US$ 48), Villa Argentina (US$ 52), Punta del Diablo (US$ 56), Las Flores (US$ 62), Jaureguiberry y La Esmeralda (US$ 65), Marindia (US$ 70) y Aguas Dulces (US$ 72).



Desde Casas en el Este mencionaron que la Barra del Chuy (Rocha) es la playa más económica para alquilar este verano, mientras que desde Mercado Libre indicaron que el balneario más barato en esta temporada es San Luis (Canelones).



Si se tienen en cuenta todos los balnearios y las publicaciones realizadas en el Gallito Luis a partir del 1º de febrero de este año, el precio promedio por noche de un alquiler es de unos US$ 348 aproximadamente.

Salinas es uno de los balnearios más baratos para alquilar este verano. Foto: archivo El País

Desde Casas en el Este explicaron que los precios promedio por noche de alquiler en verano (solo del segmento medio, excluyendo propiedades de lujo) son: US$ 110 por un inmueble de un dormitorio, US$ 200 de dos dormitorios y US$ 270 de tres.



No obstante, especificaron que dentro de este rango se debe de tener en cuenta que existe una oferta muy variada con diferentes categorías de calidad, público y características de la vivienda.



Si bien Punta del Este no figura entre las playas más caras esto también se explica por la cantidad de inmuebles en oferta que presenta.

Según el Gallito Luis, Punta del Este es el balneario con mayor oferta y desde Mercado Libre especificaron que este destino cuenta con más de 25.000 opciones para alquilar.



“A la hora de irse de vacaciones, Maldonado es el destino estrella del Uruguay. El dato, que no es novedad, se confirma con números: de los casi 40.000 alquileres temporarios publicados en Mercado Libre Uruguay, más de 30.000 son de propiedades en localidades de ese departamento”, indicaron desde el portal de Mercado Libre .

Rocha es otro de los destinos preferidos. Foto: Fernando Ponzetto

Para quienes prefieren irse más lejos de Montevideo, el departamento con mayor oferta es Rocha (con más de 2.000 propiedades en alquiler) y en este caso los destinos preferidos, según Mercado Libre, son: Punta del Diablo, La Paloma y Barra del Chuy.



Para los que prefieren quedarse más cerca de la capital, las opciones preferidas son Atlántida, Parque del Plata y La Floresta.



Al evaluar qué tipo de inmuebles buscan los turistas, desde Casas en el Este indicaron que priorizan la cercanía con la playa, la cantidad de dormitorios, que tenga parrillero y conexión gratuita a internet.