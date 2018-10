Tesla: Elon Musk y la renuncia de otros CEO por casos polémicos

Elon Musk, presidente de Tesla, renunció el sábado pasado a la presidencia de la compañía para resolver la demanda por fraude de la que se le acusaba, tras llegar a un acuerdo con la SEC.



Asimismo, Musk no podrá ser escogido presidente del Consejo de Dirección durante tres años. Sin embargo, permanecerá como director general de la compañía automotora.



No obstante, el caso de Musk no es el único. El CEO de Intel, Brian Krzanich, renunció por haber sostenido una "relación consensual en el pasado" en el seno de la empresa, que violó la política interna.



El CEO de Wells Fargo, John Stumpf, también renunció a su cargo, debido a acusaciones por supuestas aperturas de cuentas a clientes que no solicitaron.



Por su parte, Richard Smith, director ejecutivo y presidente de Equifax, renunció luego de que se diera un hackeo masivo del servicio de créditos al consumo.



Otro caso es el de Travis Kalanick, fundador de Uber, quien renunció a la presidencia tras el resultado de una revisión de las prácticas de la firma, que incluyen escándalos que asedian a la empresa y quejas de acoso sexual.



También John Schnatter, fundador de Papa John's, renunció tras usar en una entrevista "la palabra N" ('nigger'), considerada racista y ofensiva contra la comunidad afroamericana.



Y finalmente, Scott Thompson, CEO de Yahoo, quien renunció debido a una fuerte polémica tras conocerse que falseó datos de su currículum y que aseguró ser graduado de una carrera que jamás cursó.