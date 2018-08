Tesla estabiliza producción del Model 3, pero reporta pérdida récord

Pese a que Tesla reportó una pérdida récord en el segundo trimestre, sus acciones subieron más de un 8% en operaciones después de hora porque los inversores se focalizaron en el incremento de los volúmenes de producción y en la desaceleración del gasto.



El millonario Elon Musk, dueño de Tesla, está bajo intensa presión para demostrar que puede lograr cifras de producción consistente para el nuevo sedán, el auto más barato de la compañía y la clave para su plan de convertirse en una automotriz masiva.



Tesla proyecta fabricar hasta 55.000 unidades del Model 3 en el tercer trimestre y apunta a hacerlo con un margen bruto del 15% en ese período, que se elevaría al 20% en el cuarto trimestre.



La compañía dijo que la demanda del Model 3 siguió fuerte. Su vehículo número 200.000 salió de fábrica -un total que incluye a sus más caros Model S y X- en julio, una marca que le garantiza que un subsidio federal de US$ 7.500 se mantendrá hasta fin de año.



En el plano financiero, el flujo libre de caja se achicó a US$ 740 millones en el segundo trimestre desde US$ 1.000 millones en el previo, excluyendo costos de sistemas por su negocio de energía solar. La compañía recortó el último trimestre sus pronósticos de gasto y comenzó a despedir al 9% de sus empleados.



Sin embargo, la pérdida de Tesla se duplicó con creces a un récord de US$ 717,5 millones o US$ 4,22 por acción. Excluyendo ítems extraordinarios reportó una pérdida de US$ 2,45 por acción, en comparación a pronósticos de una pérdida de US$ 2,92.



Los ingresos totales crecieron a US$ 4.000 millones desde US$ 2.790 millones.



Las acciones de Tesla subieron más de un 8% a US$ 325,30 en operaciones después de hora. El valor se ha derrumbado un 19% desde que en junio alcanzó su mejor nivel en el año a US$ 370,73.