Tesla forma panel para evaluar cualquier acuerdo de su presidente ejecutivo, Elon Musk

Musk dijo el lunes que está en conversaciones con un fondo soberano saudí para sacar de bolsa al fabricante de autos eléctricos. Más tarde tuiteó que estaba trabajando con la firma Silver Lake y el banco de inversión Goldman Sachs Group Inc. como asesores financieros de su plan.



El comité especial está compuesto por los directores independientes Brad Buss, Robyn Denholm y Linda Johnson Rice. Buss fue presidente financiero de la empresa de paneles solares SolarCity durante dos años, antes de retirarse en 2016. Tesla compró SolarCity ese año.



Denholm, la primera mujer que llegó al directorio de Tesla, es presidenta de operaciones de la firma de telecomunicaciones Telstra y expresidenta financiera del fabricante de dispositivos para redes Juniper Networks. Rice, la primera afroamericana y la segunda mujer en llegar al directorio de la empresa, preside Johnson Publishing Co, casa editorial de las revistas Ebony y Jet.



El comité especial tiene autoridad para adoptar cualquier acción en nombre del directorio para evaluar y negociar una transacción potencial y alternativas a cualquier operación que proponga Musk, indicó la compañía en un comunicado.



La firma de abogados Latham and Watkins LLP fue elegida por el comité como consejera legal, mientras que el estudio jurídico Wilson Sonsini Goodrich and Rosati asesorará a Tesla.



Las acciones de la compañía, que están operando muy por debajo de los máximos tocados la semana pasada cuando Musk se refirió por vez primera a la posibilidad de privatizarla, operaban estables tras la apertura de la sesión en Wall Street.