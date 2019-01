Tesla logró reducir sus pérdidas en 2018 un 50% hasta los US$ 976 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los últimos tres meses de 2018 fueron el segundo trimestre consecutivo en que Tesla registró beneficios, ya que entre julio y septiembre había ganado US$ 311,5 millones.



La compañía reportó unos ingresos de US$ 21.461.268 en 2018, lo que supone un incremento del 82,5% con respecto al año anterior.



De esta cifra, US$ 18.511.983 millones proceden del sector del automóvil, US$ 1.555.244 de almacenaje y servicios de energía y US$ 1.391.041 de servicios.



Tesla señaló en un comunicado que 2018 "fue el año más fundamental" de la historia de la compañía y que la mejora de los resultados es fruto del "éxito" del Model 3, el nuevo vehículo de la compañía.



"A medida que mejoramos el ritmo de producción del Model 3, el costo por vehículo sigue reduciéndose. Es fundamental mantener esta tendencia para que podamos seguir aumentando la asequibilidad del Model 3 mientras mantenemos un nivel sostenible de rentabilidad", señaló la compañía.



En el cuarto trimestre de 2018, Tesla entregó 63.359 unidades del Model 3 en Norteamérica. Además, la compañía entregó 27.607 unidades de Model S y Model X, los otros dos vehículos de Tesla.



En el conjunto del año, las entregas de Model S y Model X sumaron 99.475 unidades. Tesla no ofreció cifras anuales para el Model 3 aunque sí dijo que ha vendido casi 140.000 unidades del Model 3.



El fundador de la compañía, Elon Musk, anunció el pasado 18 de enero que Tesla eliminará un 7% de su fuerza laboral ante las dificultades para producir las variantes más baratas de su Model 3 y alcanzar "economías de escala" en su fabricación.



Además de la reducción del 7% de la planilla laboral de Tesla —alrededor de 3.000 personas— el fundador de la empresa advirtió en un correo electrónico enviado a sus trabajadores que la compañía también se verá obligada a "retener sólo a los empleados temporales y contratistas" fundamentales.