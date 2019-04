Tesla muestra tecnología de manejo autónomo a los inversores y genera dudas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fabricantes globales de autos, grandes empresas tecnológicas y novedosos emprendimientos están desarrollando la conducción autónoma -como Waymo de Alphabet y Uber-, pero los expertos creen que pasarán años antes de que los sistemas estén listos para su despliegue.



Musk había previsto hace tiempo que para 2018 los autos irían "desde tu calle al trabajo sin tocar nada", pero los modelos de Tesla necesitan aún la intervención humana y no son considerados por completo vehículos de conducción autónoma, según los estándares de la industria.



Los Tesla han sufrido varios accidentes, algunos de ellos fatales, en los que ha estado implicado el uso del sistema AutoPilot de la compañía. El sistema tiene un control automático para el volante y la velocidad, pero requiere la atención del conductor. Tesla ha sido criticado por grupos de seguridad por no ser claro sobre la necesidad de manejar "con las manos".



La firma vende también una "opción de manejo autónomo pleno" por US$ 5.000 adicionales, explicada en el sitio web como una "conducción automática desde el acceso a la salida de un autopista", cambios automáticos de carril, posibilidad de estacionamiento automatizado y de llamar a un auto aparcado.



Según la empresa, más tarde en 2019 podrá reconocer las luces de los semáforos y las señales de detención, así como manejar de forma automática en las calles de las ciudades.



No obstante, el uso del término "manejo autónomo pleno" sigue generando críticas, ya que la opción no está aún en el "Nivel 4", o totalmente autónomo para los estándares de la industria, en el que un auto puede manejar todos los aspectos de la conducción en la mayoría de los casos sin ayuda humana