Tesla perdió US$ 702 millones en el primer trimestre de 2019

El fabricante de vehículos eléctricos de lujo precisó que las pérdidas de us$ 702 millones fueron un 1% inferiores a las de 2018 y que sus ingresos se incrementaron un 33,2% hasta US$ 4.541 millones.



Sin embargo, la subida de los ingresos fue inferior a lo previsto por los analistas, que esperaban que la compañía incrementase este capítulo a alrededor de US$ 5.200 millones. Las pérdidas también fueron superiores a lo esperado.



Tesla ya había advertido de que los resultados financieros del trimestre resultarían "impactados de forma negativa" por no alcanzar la cifra de vehículos entregados prevista debido a "desafíos imprevistos".



Los gastos operativos de Tesla ascendieron un 3% a US$ 1.087 millones, mientras que registró unas pérdidas de operaciones de US$ 521,8 millones.



En cuanto a la liquidez, la compañía concluyó los tres primeros meses del año con US$ 2.198 millones en líquido, un 18% menos que hace un año y un 40% inferior a la situación del final del cuarto trimestre de 2018.



Tesla explicó en un comunicado que esta reducción de la liquidez es fruto del pago de US$ 920 millones de bonos y "un aumento del número de vehículos en tránsito a los compradores a finales del primer trimestre".



Durante el periodo, Tesla produjo 62.975 unidades del Model 3, un 3% más que en el último trimestre de 2018, lo que supone un incremento que la propia compañía calificó de "modesto" y achacó a "cambios en el proceso de producción para la introducción de nuevas variantes" del vehículo.



Además, la empresa produjo 14.163 unidades de los Model S y Model X, un 43% menos que en el último trimestre de 2018.



Las entregas del Model 3 fueron de 50.928 unidades, un 20% menos que en los tres últimos meses del año pasado. Las entregas de Model S y X fueron de 12.091, lo que significa una reducción del 56%.