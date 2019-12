Transversal y global: así es el profesional del mañana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 30 de agosto a las 16:15 el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Ignacio Bartesaghi y el director de la Licenciatura en Economía, Emiliano Tealde recibieron un correo electrónico firmado por el estudiante Diego Gutiérrez, con copia a todos sus compañeros de generación. El e-mail decía lo siguiente: “El motivo de este correo es expresarles nuestra gran satisfacción con respecto al Taller de Inferencia Causal, brindado por Scott Cunningham la pasada semana. Nos sentimos realmente privilegiados de haber formado parte de esto. La experiencia —en cuanto al contenido del curso y todo lo que pudimos absorber de la trayectoria del profesor Scott— fue invaluable. (…) Consideramos que estas instancias, con profesores internacionales, no hacen más que profundizar nuestro conocimiento y valorizar las carreras de la Universidad”.

Durante este año las autoridades de la FCE se alinearon detrás de un gran objetivo: tener una fuerte presencia de profesores y expositores internacionales de alto nivel para incentivar y desafiar a los estudiantes. Ese 30 de agosto, después de la visita de Cunningham, docente de la Universidad de Baylor de Texas, Bartesaghi y su equipo de directores de carrera supieron que el trabajo estaba dando sus frutos. La apuesta a la internacionalización de la FCE no se agota allí sino que cada año permite que 100 estudiantes participen de experiencias de intercambio académico en una universidad del extranjero.

Pero el diálogo con el mundo no es el único pilar sobre el que se sostiene la FCE; también se destacan la transversalidad y las oportunidades que brinda de cara a un mercado laboral muy exigente y en permanente cambio. A modo de anécdota, cada vez son más los alumnos de la Licenciatura en Dirección de Empresas que toman cursos de Ingeniería porque quieren saber cómo programar. Bartesaghi —postdoctorado en Integración Económica, doctor en Relaciones Internacionales, consultor experto en comercio exterior y decano de la Facultad desde hace dos años— cuenta cuáles son las grandes apuestas de la FCE de cara al futuro y los desafíos de formar profesionales sólidos en sus áreas, pero siempre abiertos a los cambios que vendrán.

—¿Cuáles son las fortalezas que tiene la FCE a la hora de formar profesionales de cara al escenario laboral que se viene?

—En la UCU los estudiantes tienen un año de formación conjunta y eso hace que todos se formen en empresas; eso significa que conocen cómo opera una compañía y tienen relación con ese mundo a través de los profesores que están en el campo laboral. Aquí, por solo mencionar a dos ejemplos, dan clases los gerentes de Conaprole y de Zonamérica. Por eso es muy razonable, por caso, que nuestros contadores tengan un perfil de gerentes de empresas. Más allá de ese vínculo con el mundo empresarial, los estudiantes tienen una muy buena formación en habilidades blandas

—comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo—, y en emprendedurismo e innovación. Un contador, por ejemplo, tiene que saber de contabilidad y de finanzas. Pero si a ese profesional le agregás un componente fuerte de empresas, comercio internacional, habilidades blandas y lo formás de manera más amplia va a estar mejor preparado para un mercado laboral muy dinámico. Hoy lo que se busca es un profesional que sepa tomar decisiones, liderar, trabajar en equipo y resolver problemas.

—¿De qué manera la FCE incorpora las necesidades del mercado o aquellos requisitos que aún no son tan notorios, pero lo serán a futuro?

—La tecnología y su impacto es clave para nuestras carreras, por eso ya tenemos una asignatura de big data, otra en marketing digital y otra en criptomonedas. Tenemos también chino mandarín; los idiomas para nosotros son esenciales y en 2019 ofrecimos seis carreras de libre configuración que se dictaron en inglés. Y, por supuesto, trabajamos mucho en desarrollar competencias de emprendedurismo e innovación en nuestros estudiantes, dos aspectos claves para el crecimiento de las organizaciones. La UCU ha hecho una apuesta muy importante en esas áreas, creó el Centro Ithaka que fomenta el emprendedurismo y la innovación; los alumnos se nutren mucho de sus cursos.

—En la UCU se fomenta cada vez más la transversalidad. ¿Cómo colabora eso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de FCE?

—Se da una sinergia muy particular, ya desde el comienzo se acostumbran a estar entre pares que pueden pensar distinto y no se encierran solo en “Yo quiero ser economista” o “Yo voy a ser contador”. La Universidad y la Facultad fomentan esa interacción a través de estos troncos comunes y de los cursos de libre configuración. El estudiante que entra acá puede tomar materias de otras carreras porque la Universidad incentiva la transversalidad. El nivel de interacción que se puede tener con Derecho, Comunicación, Ciencias Sociales e Ingeniería nos permite ofrecer a los alumnos una gran variedad de experiencias y que puedan ir incorporando asignaturas que tienen que ver con los cambios que se dan en la profesión.

Ignacio Bartesaghi. Ignacio Bartesaghi es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU desde setiembre de 2017.

—¿Cuáles son los grandes logros del último año y cuáles son las apuestas en términos de internacionalización?

—La internacionalización es una pata fundamental para la Facultad, queremos que nuestros estudiantes salgan al mundo. Pero no nos quedamos solo con eso, este año trajimos expositores extranjeros de muchísimo nivel, tuvimos visitas de Europa, Argentina, Chile, EE.UU.; también tenemos permanente contacto con Asia. Por otro lado, además de incentivar el intercambio estudiantil, estamos trabajando en la doble titulación para los estudiantes con dos universidades de América Latina, una de Europa y otra de EE.UU. Y el gran salto esperamos darlo en 2021, si logramos la certificación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), la asociación que nuclea a las escuelas y facultades de empresas más importantes del mundo. Es una de las famosas tres coronas de la calidad de las escuelas de negocios.

—Finalmente, ¿por qué diría que estudiar en la FCE hace la diferencia?

—Nuestra propuesta se basa en una serie de diferenciales como el intercambio académico con universidades de los cinco continentes. Contamos con semanas internacionales con la visita de referentes del mundo en el área de los negocios y desarrollamos actividades extracurriculares sin costo durante todo el año. Nuestros cursos en idiomas son otro valor importante, así como la transversalidad con diversas áreas de la UCU: Ingeniería, Derecho, Psicología, Ciencias Sociales, entre otras. En particular, la FCE es miembro y la única Facultad de Empresas del país en etapa final de certificación por la acreditadora internacional AACSB. Finalmente, porque tenemos sólidos acuerdos con empresas para prácticas formativas.