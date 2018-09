Trump se mantiene en silencio luego de que Ford le contradijo en público

La negativa de Ford de producir el modelo Focus Active en Estados Unidos, tal y como quería Trump, fue aprovechada por los medios de comunicación chinos para criticar la política proteccionista del presidente estadounidense.



Según publicó ayer "China Daily" en su editorial, Trump no ha apreciado "que no puede resistirse a las fuerzas del mercado" porque incluso con los aranceles, compañías como Ford o Apple "se tendrían que enfrentar a costes de producción mucho más elevados".



El domingo, Ford emitió un comunicado en el que negó que vaya a producir el Focus Active en Estados Unidos a consecuencia de la decisión de Trump de imponer aranceles de 25% a importaciones procedentes de China valoradas en US$ 50.000 millones.



Ford señaló que "no sería rentable producir el Focus Active en Estados Unidos dadas las perspectivas de ventas anuales de menos de 50.000 unidades y ser un segmento competitivo. Ford está orgulloso de emplear más trabajadores en EE.UU. y producir más vehículos en EE.UU. que ningún otro fabricante".



"Además, Ford está creciendo su gama de vehículos en Estados Unidos, incluida la introducción de nuevas camionetas, todo caminos, híbridos y vehículos eléctricos, y está comprometida a retornos de márgenes operativos del 10% en Norteamérica", añadió el fabricante.



El comunicado de Ford contradice directamente lo afirmado también durante el fin de semana por Trump que señaló que la empresa se vería obligada a fabricar el Focus Active en Estados Unidos por la imposición de aranceles a China.



Ford, que tenía previsto importar el Focus Active desde China para su venta en Estados Unidos, anunció el 31 de agosto que los aranceles impuestos por Washington encarecían tanto el vehículo que se había visto obligado a cancelar sus planes.