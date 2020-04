El turismo cayó 8,3% en el primer trimestre pero esperan mayor impacto 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Turismo (Mintur) presentó los datos correspondientes a la actividad del primer trimestre del año, los cuales reflejaron una caída interanual del 8,3% en la cantidad de visitantes que ingresaron a Uruguay.



Desde la Cámara de Turismo (Camtur) afirmaron a El País que en las cifras actuales no se visualizan los efectos del coronavirus en su totalidad, por lo que esperan mayor impacto negativo cuando se publiquen los datos semestrales.



Durante los primeros tres meses del año, ingresaron 1.000.908 visitantes al país, lo que implicó una disminución del 8,3% frente al mismo período del año pasado cuando habían llegado 1.092.015 turistas.



También hubo una caída del 13% en el ingreso de divisas al país, puesto que mientras que en el primer trimestre de 2019 ingresaron US$ 776.048.356, esa cifra descendió en 2020 al ingresar US$ 674.928.474. Esto implicó el ingreso de US$ 674,3 por persona y US$ 91,5 por día.



Lo que aumentó de un período a otro (13,7%) fueron los días de estadía que, en el primer trimestre del 2019 fueron en promedio de 6,5 días y en el mismo período de este año fueron 7,4.



Al analizar la cantidad de turistas que ingresaron al país por destino, las cifras reflejan que la mayor caída estuvo explicada por una menor participación de los visitantes norteamericanos (14,4%), europeos (13,3%), otros destinos no especificados (12,7%), argentinos (9,7%), brasileños (7,1%) y de chilenos (4,2%). Los únicos turistas que incrementaron sus visitas a Uruguay de un período al otro fueron los paraguayos con un aumento del 11,5%.



Es así que en el primer trimestre ingresaron 630.804 argentinos, 126.134 brasileños, 108.798 uruguayos y 42.591 europeos, entre otros.

Juan Martínez: "El impacto va a ser más fuerte" y se verá en los datos semestrales.

Según indicó a El País el presidente de Camtur, Juan Martínez, la caída que demuestran las cifras del primer trimestre “son muy bajas” y señaló que si bien durante los últimos 15 días de marzo ya no hubo actividad turística debido a la llegada del coronavirus a Uruguay, “el impacto va a ser más fuerte” en los datos semestrales que es donde “se verá realmente la disminución de la actividad”.



“Ya veníamos de un año anterior bastante bajo por la situación argentina, pero el impacto (por el coronavirus) se produjo a partir de abril con la caída por Semana Santa, ahí se van a ver las mayores caídas y en los meses que restan del año”, indicó Martínez.



Asimismo, señaló que el 30% de los turistas ingresó en verano pero lo que “realmente está en peligro es el 70% restante y ese es un impacto muy grande”.

Se estima que el 30% de los turistas ingresó durante el verano. Foto: Ricardo Figueredo

Al analizar la variación interanual del ingreso de divisas del primer trimestre por rubro, los datos reflejaron una caída significativa en el sector cultural y recreativo (32,6%), seguido de las compras (26,1%), transporte (11,4%), alimentación (8,7%) y alojamiento (1,7%).



Al igual que en el primer trimestre del año pasado, este año los turistas que más gastaron en Uruguay fueron los argentinos con un total de US$ 443.452.789, seguido de los brasileños con US$ 87.052.831.



TURISMO EMISIVO. Los datos que reflejan los viajes que realizaron los uruguayos al exterior, reflejaron que durante el primer trimestre del año salieron del país unas 599.512 personas, lo que implicó un aumento del 17,4% frente al mismo período del año pasado.



De ese total, el 61,6% (369.178) visitó Argentina, el 29,4% (176.553) fue a Brasil y el resto visitó otros lugares como Europa y otros países de América. De la mano con el aumento de residentes uruguayos que viajaron al exterior, creció también el gasto que hicieron fuera del país. Durante el primer trimestre gastaron 3,8% más con respecto al mismo período del año pasado.

Restaurantes cerrados por coronavirus. Foto: Mateo Vázquez

EFECTO CORONAVIRUS. Desde la irrupción de la pandemia en Uruguay, uno de los principales sectores que se vio afectado fue el turístico. “Está todo paralizado”, indicó el presidente de la Camtur y destacó las medidas que la gremial pidió al gobierno para mitigar los efectos económicos, tales como la ampliación del seguro de desempleo, la rebaja de las tarifas públicas y la habilitación de líneas de créditos blandos.



Por su parte, Alberto Latarowski, director del restaurante Francis y coordinador de gastronomía de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del URuguay (AHRU), indicó a El País que el sector está “muy complicado”. En relación a cuándo podrían abrir los locales, el empresario dijo que prevén que en mayo se pueda reactivar “un poco” en la medida que “se vea que hay un mercado en movimiento”.

Ministro de Turismo, Germán Cardoso. Foto: Darwin Borrelli.