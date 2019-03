Uber compra su rival en Medio Oriente por US$ 3.100 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pago se realizará mediante el desembolso de US$ 1.400 millones en efectivo y US$ 1.700 millones en notas convertibles, explicó la compañía estadounidense en un comunicado.



El acuerdo, que se prevé que quede cerrado en el primer trimestre de 2020, está sujeto a la aprobación de los organismos reguladores competentes, lo que puede acarrear dificultades.



La autoridad de la competencia de Egipto ya mostró reservas hacia una hipotética fusión de Uber y Careem el pasado octubre, cuando advirtió de que este negocio podría causar un "daño grave e irreversible" a la competición del mercado y consumidores.



En función del acuerdo, Careem mantendrá su marca y actuará como una subsidiaria de Uber en los 15 países en los que opera, de Marruecos a Pakistán, pasando por Turquía y la mayoría de los países árabes de Oriente Medio.



Careem opera en países donde todavía no había servicios de Uber como Irak, Sudán y Kuwait.



Uber comprará todo el sistema de movilidad, entrega y pagos de Careem, lo que le permitirá ofrecer servicios digitales a través del desarrollo de aplicaciones como el sistema de pagos digitales Careem Pay y de entrega de comida Careem Now.



La compañía emiratí, fundada en 2012, es especialmente fuerte en los mercados de Egipto, Jordania, Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.



El fundador de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo en un comunicado que este negocio contribuirá a la "expansión" de su plataforma de transporte en el mundo.



“Este es un momento importante para Uber al continuar a expandir la fortaleza de nuestra platforma en el mundo", dijo el Khosrowshahi.