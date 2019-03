Uber pone a prueba el interés de grandes inversores con su salida a la bolsa en abril 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El próximo mes, Uber entregará la requerida divulgación pública e iniciar su presentación ante inversores, dijeron las personas. Eso finalmente llevará al debut en Wall Street de una de las compañías más observadas de Silicon Valley.

El momento de la OPI de Uber implica que posiblemente saldrá a cotizar en bolsa poco después de que Lyft haya completado su OPI, que se espera se realizará a fines de marzo, dijeron personas con conocimiento del tema. Uber declinó hacer comentarios. Pero la proximidad de ambas OPIs podría poner a prueba el apetito del mercado por inversiones en aplicaciones de transporte.

La reñida carrera es una extensión de la rivalidad entre dos compañías deficitarias, que luchan entre sí por pasajeros y conductores desde su creación.

El negocio de Uber es mucho mayor y más diverso que el de Lyft y la compañía ha avanzado relativamente rápido con su salida a bolsa, luego de que ambas firmas presentaron documentos confidenciales para realizar una OPI relativamente en la misma fecha en diciembre.

Según algunos analistas, la valorización de Uber en el mercado de capitales rondaría los US$ 100.000 millones.

Uber, una compañía global de transporte y logística valuada recientemente en US$ 76.000 millones en el mercado privado, busca una valoración de hasta US$ 120.000 millones, aunque algunos analistas han estimado que la cifra estará más cerca de US$ 100.000 millones, basándose en las pocas cifras financieras que ha revelado.

Lyft, una compañía más pequeña que ofrece servicios para compartir viajes en vehículos y arriendo de bicicletas en EE.UU. y varias ciudades de Canadá, buscan una valuación de entre US$ 20.000 millones a US$ 25.000 millones, por sobre su valor de US$ 15.000 millones como compañía privada.