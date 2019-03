La Unión Europea actualizará hoy lista "negra" de paraísos fiscales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su reunión final de 2017, los titulares económicos de los países miembro de la UE dieron luz verde a la primera lista sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal, que contenía en un primer momento diecisiete territorios, incluidos Samoa Americana, Barbados, Macao o Panamá.



Además de esa lista "negra" de paraísos fiscales, los ministros aprobaron un segundo listado "gris" con jurisdicciones que se habían comprometido con la UE a modificar sus sistemas fiscales y que evitaron entrar en el primer repertorio a condición de que adoptasen reformas sobre la materia.



Esas modificaciones en las normas impositivas debían realizarse, en la mayoría de los casos, para finales de 2018, y en su reunión de mañana los ministros determinarán a nivel político si ha sido así.



Si las jurisdicciones no han cumplido con los tiempos y no han aprobado las reformas para aumentar su transparencia, mejorar la cooperación y el intercambio de información con los países miembros o eliminar determinados regímenes fiscales "perjudiciales", entrarán a formar parte de la lista "negra".



Fuentes diplomáticas indicaron que en el repertorio "negro" podrían quedar "una quincena" de jurisdicciones, tras la reunión del martes.



Desde diciembre de 2017, muchos territorios y países de la lista "negra" han aceptado implementar reformas y, por ese motivo, han ido pasando al repertorio "gris".



De hecho, en la actualidad solo permanecen en el listado de paraísos fiscales cinco jurisdicciones: Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.



Fuentes comunitarias reconocieron que hay "posibilidades muy elevadas" de que los ministros aprueben los cambios, aunque todavía está "en el aire" la situación de algunos países.



En el caso del listado "gris", se aprobarán para algunos países extensiones de los plazos límites para adoptar las reformas. Se espera que en ese repertorio queden insertadas 34 jurisdicciones cuando se apruebe la versión revisada.



Además, la UE también analizará los regímenes fiscales de México, Argentina y Rusia durante 2019 y, de encontrar deficiencias, serán incluidos en una de estas dos listas cuando tenga lugar la próxima actualización "significativa" de ambos repertorios, en 2020, dijeron fuentes comunitarias.



Por otro lado, los titulares económicos de la UE debatirán de nuevo el impuesto a las empresas digitales, después de que en diciembre decidieran, ante las dificultades para lograr la unanimidad necesaria, limitar el alcance de la propuesta para que solo grave la facturación por servicios publicitarios.



Los ministros debatirán esa propuesta reducida, pero no se espera un acuerdo, puesto que países como Irlanda, Dinamarca o Suecia siguen siendo los principales opositores a la medida, incluso limitada en su alcance.



"Hay una propuesta sobre la mesa. Tendremos que ver si todavía hay países que siguen siendo renuentes. Nosotros estamos apoyando tanto la línea europea como el trabajo que se está desarrollando en la OCDE, que espero a mediados de este año ya dé frutos", comentó hoy la ministra española de Economía, Nadia Calviño.