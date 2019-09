Uruguay tiene "amortiguadores" para enfrentar la crisis argentina, dijo Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo este lunes en conferencia de prensa después del Consejo de Ministros: “Estamos en forma constante siguiendo paso a paso lo que ocurre en la Argentina”.



El jerarca enfatizó que “por suerte” Uruguay "ha acumulado un montón de fortalezas que le permiten seguir el proceso con mucha atención, con preocupación también, pero con tranquilidad, con serenidad”.



En tanto, Astori sostuvo que Uruguay tiene una economía “estable” desde el punto de visto de los equilibrios, que le permite al gobierno atender la situación en Argentina con mucha “profundidad y rigurosidad” y “al mismo tiempo con calma”.



El ministro agregó además que el país “está con amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de la Argentina no se transmitan a Uruguay".



Sin embargo, señaló: “Ya estamos teniendo impactos” comerciales en bienes y servicios, y “fundamentalmente” en el turismo receptivo, que es “el servicio fundamental que adquiere Argentina en Uruguay”.



La crisis argentina se agravó el 11 de agosto pasado, cuando el peronista Alberto Fernández aventajó en alrededor de 15 puntos al actual presidente, Mauricio Macri, en las elecciones primarias.



Al día siguiente, la bolsa se derrumbó, el dólar empezó a escalar y comenzó un periodo de fuertes turbulencias financieras que hizo trepar el riesgo país más de 2.000 puntos.



No fue hasta que el domingo 1° de setiembre el gobierno anunció restricciones cambiarias para detener la escalada del dólar, cuando la situación financiera empezó a calmarse: se estabilizó el tipo de cambio, retrocedió la prima de riesgo y se anotaron sucesivas subidas de la bolsa.



El viernes, el dólar registró una nueva baja al cerrar en 55,82 pesos argentinos, con una variación de -0,34% respecto al día anterior. Al término de la primera semana desde que el gobierno de Mauricio Macri instauró el cepo cambiario, el dólar retrocedió 6,2% y solo el miércoles operó con una leve suba. El incremento anual del dólar en Argentina es de 48,06%.



Este fin de semana comenzó la campaña para los comicios presidenciales del 27 de octubre próxima, en la que el desarrollo de la economía será protagonista.



"Podemos encaminar la economía y salir de décadas de altos y bajos. Podemos hacerlo diciéndonos la verdad, respetándonos unos a otros, expresándonos sin que eso traiga consecuencias. Podemos seguir viviendo en un país donde no haya lugar para las mafias ni la corrupción", indicó Macri el domingo en una columna en la agencia estatal de noticias Telam.



Mientras tanto, Fernández, favorito para las elecciones, regresó este lunes a Argentina después de su gira por España y Portugal, en la que fue recibido por los jefes de gobierno de esos países, Pedro Sánchez y António Costa.



El peronista reconoció que parte del contenido de las reuniones fue la refinanciación de la deuda argentina y negó que hubiera transmitido a Sánchez y Costa que el Frente de Todos es la solución para Argentina.



"No soy tan soberbio para pensar que nosotros somos la solución, que yo creo que somos la solución (...), aunque sí lo creo, pero no para andar diciéndolo", aseveró.



Con información de EFE