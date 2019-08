Uruguay lidera las preferencias del turismo LGBT en la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La organización del Gnetwork360, el evento de mercadotecnia y turismo de Lesbianas, Gays,​ Bisexuales y Transgénero (LGBT) más grande de América Latina, expresó ayer que las empresas que quieran tener éxito en el sector deberán contemplar la diversidad de perfiles que componen el colectivo y no ceñirse a una pareja joven de hombres sin hijos.



En el marco de dicho evento que se desarrolla en Buenos Aires desde ayer hasta mañana, se exhibieron los resultados de las encuestas de opinión realizadas a turistas norteamericanos que señalaron que las parejas lesbianas mayores tienen interés de vivir en Punta del Este.



Adicionalmente, según informó la Intendencia de Maldonado —presente en el evento—, otro dato significativo es que Uruguay se posicionó como el segundo destino más visitado, por encima de Brasil, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.



Al analizar en profundidad las encuestas realizadas a los turistas LGBT norteamericanos, los datos reflejaron que el 39% de los encuestados prefiere a Uruguay como destino, el 35% a Brasil, el 24% a Chile, el 9% a Perú, el 3% a Colombia y el 2% a Ecuador.



El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Gay Lésbica de Argentina (CCGLAR), que comenzó ayer y finalizará mañana, reunirá a unos 1.400 asistentes de 18 países que asistirán a talleres, conferencias y rondas de negocios con el fin de generar nuevas alianzas entre empresas orientadas al segmento LGBT.



"Muchas veces se cae en el estereotipo de decir que las parejas LGBT son DINK 'Doble Income No Kids', dos ingresos sin hijos. Yo no quiero caer en ese estereotipo porque cada día las parejas LGBT somos más parecidas y más iguales a toda la sociedad en general. A mí me encanta decir todo lo contrario, que el colectivo LGBT es tan diverso como la sociedad en general", declaró a Efe el presidente de la CCGLAR, Pablo de Luca.



"Las empresas que quieran ser exitosas dentro de nuestro colectivo tienen que vernos de esa manera, con la diversidad que tiene la sociedad en general", añadió De Luca.



Según el presidente de la CCGLAR, el turismo LGBT mueve US$ 180.000 millones en todo el mundo, cantidad "similar al producto bruto interno de un país como Alemania", y a unas 140 millones de personas.



"Un pequeña porción de eso cambia de verdad la economía turística de cualquiera de nuestros países", afirmó.



Una de las emprendedoras que asistió al encuentro fue la actriz argentina e influente Valentina Godfrid, quien criticó que el mercado turístico del LGBT está "perdiendo todo el mercado de mujeres" porque estas todavía están "totalmente invisibilizadas".



Según Godfrid y De Luca, a pesar de que no existen sondeos oficiales, más de la mitad de las personas del colectivo LGBT que viajan son mujeres, pero aún así no existen muchos proyectos orientados a ellas.



"Hay muy poco desarrollo del turismo LGBT para mujeres. Yo voy a una ciudad gay friendly (amigable para homosexuales) pero habitualmente todos los bares que encuentro son para hombres", enjuició Godfrid.



Por su parte, la actriz y su esposa Sofía Elliot pretenden impulsar CSCexperience -Como Salir del Closet Experience-, un proyecto turístico que tiene como meta dar a conocer establecimientos y rutas enfocadas a mujeres solteras o en pareja del colectivo LGBT.



Una de las empresas que destacó en el evento por su política empresarial inclusiva y un producto orientado a la diversidad fue la empresa de cruceros Royal Caribbean.



"Celebrity es el producto de cruceros más inclusivo en Latinoamérica porque va a ser el barco donde vas a encontrar la mayor cantidad de miembros LGBT disfrutando a bordo", declaró el director comercial de la compañía en América Latina, Alberto Muñoz.