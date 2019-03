Uruguayos celebran creación del emoji del mate y esperan su llegada a las app

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Motivados por el día soleado que marcó el segundo día festivo de carnaval en Montevideo, los uruguayos se dirigieron a la rambla a disfrutar del aire libre acompañados de los dos elementos que los distinguen, el termo y el mate.



Si bien para muchos fuera de la región rioplatense esos instrumentos que los uruguayos cargan de un lado a otro resultan extraños, el mate -nombre con el que se conoce tanto a la infusión de yerba y agua caliente como al recipiente hueco en que se bebe- es un símbolo clave para la cultura del país.



En ese sentido, el hecho de que, tal como anunciaron los impulsores de la idea, se incorpore este año a aplicaciones como Whatsapp y Facebook un emoji -pequeña figura en color con valor simbólico- de un mate provocó la reacción positiva de muchos uruguayos.



Para Katya Cabral, una uruguaya de 18 años a la que le gusta tomar mate con asiduidad, la idea de contar con un emoji es "súper" porque significaría un plus a la hora de invitar a los amigos por una red como Whatsapp a tomar la bebida, que en general se consume en grupo.



En la misma línea, Álvaro González, que toma mate comúnmente por las mañanas, señaló que utilizar el emoji haría "más divertido" el llamado a juntarse a tomar mate entre amigos y apuntó que el icono, creado por un grupo de argentinos, no es argentino ni uruguayo sino "regional".



"El mate yo creo que es regional, porque en el sur de Brasil también toman mate igual que acá (...) Es algo regional y no tanto algo que le pertenece a cierto país, es más bien de la región del Río de la Plata", expresó.



Sobre ese punto, Alejandro Villamayor, que considera que Uruguay es "uno de los lugares en que se toma más mate" manifestó que, si bien no le molesta que la idea haya sido argentina, cree que los uruguayos son más "materos".



"Los argentinos también toman mucho mate, son diferentes maneras de tomar el mate pero creo que se toma mucho mate y en relación son muchos más argentinos que uruguayos pero calculamos que los uruguayos igual somos más materos que los argentinos", valoró.



Villamayor opinó así que sería bueno incorporar en el emoji elementos que distingan al mate uruguayo del argentino y ejemplificó que se podría hacer un mate con termo, el recipiente que se usa para conservar el agua del mate en Uruguay, y otro con una "pava" o caldera, que es más usada con ese fin en Argentina.



De todas formas, pese a los matices, los uruguayos consultados coincidieron en que el emoji, que está incluido con dos prototipos de diseño en la lista de 72 nuevos emojis publicada por el consorcio Unicode, encargado de regular los iconos y aprobarlos para su uso universal, será utilizado ampliamente en el país.



El emoji del mate, anunciado este martes por Unicode junto a los demás nuevos símbolos -entre los que destacan emoticonos de brazos y piernas ortopédicos, perros lazarillo y señas de personas sordas- será incorporado por las plataformas virtuales en sus próximas actualizaciones.