¿Dónde vacacionar este verano 2020? Uruguay, Brasil, España y más opciones

A una semana exacta para el comienzo de diciembre, la venta de paquetes turísticos hacia el exterior se desarrolla con éxito, según algunas de las principales agencias de viaje del país.



Hasta el momento los viajantes prefieren las playas de Brasil, Uruguay y el Caribe, aunque destinos europeos como España también están entre los elegidos.



¿Cuáles son las principales ofertas de verano? ¿Cuáles son los destinos turísticos más elegidos? ¿Y los más recomendados en la relación calidad-precio? En el Finanzas de Bolsillo de hoy analizamos las mejores opciones para vacacionar en este verano 2020. Además, las principales agencias de viaje dieron sus consejos sobre qué tener en cuenta a la hora de viajar.

DESTINOS

Brasil, Uruguay, España y el Caribe son los lugares preferidos por los uruguayos para visitar en las próximas vacaciones de verano. Desde la agencia Cisplatina Turismo, su directora, Laura Leiza explicó a El País que “lo más vendido” hasta el momento es el crucero hacia Brasil con salida desde Montevideo.



Asimismo, dentro de Brasil, Leiza destacó la preferencia por paquetes hacia Río de Janeiro, Buzios, Porto de Galinhas y Florianópolis. Sin embargo, este último lugar es más elegido en su modalidad terrestre (por ómnibus) dado que el costo de los pasajes aéreos era “más de lo que los uruguayos pensaban pagar para volar a este destino”, explicó Leiza.

Río de Janeiro. (Foto: Gentileza WeWork)

Las playas de el Caribe también se destacan en esta época del año, siendo la Riviera Maya en México, la zona turística más vendida.



En el caso de quienes optan por viajar a países europeos, España es el destino más consultado y vendido para las vacaciones de uruguayos en el exterior. En este país, Madrid, Barcelona y las islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) son los lugares más demandados.

PAQUETES DESTACADOS

Entre las ofertas más atractivas para viajar a Río de Janeiro en enero, Cisplatina Turismo ofrece una opción de ocho días en enero (a partir del día 11) por US$ 796 en base doble (US$ 776 en base triple o US$ 1.046 individual).



Este paquete incluye los pasajes aéreos (ida y vuelta más impuestos incluidos), traslado del aeropuerto al hotel, siete noches de alojamiento con desayuno y una valija de hasta 23 kilos en bodega.



Al norte de Brasil, Porto de Galinhas es otro de los destinos más elegidos por uruguayos en estas vacaciones de verano 2020. Desde la agencia de viajes Guamatur, ofrecen una promoción especial de ocho días a esta playa por US$ 749 en base doble, saliendo el 10 de enero. El paquete incluye el pasaje aéreo Montevideo-Recife-Montevideo, siete noches de alojamiento con desayuno y traslado del aeropuerto al hotel y viceversa.

Buzios, Brasil.

A tan solo 190 kilómetros de Río de Janeiro, Buzios es otra de las playas preferidas por los uruguayos que quieren pasar sus vacaciones de verano en Brasil. Para este destino, la agencia Hiperviajes ofrece un paquete de ocho días y siete noches (saliendo el 12 de enero) por US$ 720 en base doble (US$ 706 en base triple y US$ 904 individual), esta oferta incluye pasajes aéreos y alojamiento con desayuno.



Una de las playas más elegidas por su cercanía con Uruguay es Florianópolis. A diferencia del resto de las playas brasileñas, en este caso los paquetes más demandados son por ómnibus y no por avión.

Por ejemplo, desde woOw Travel! se ofrece un paquete por US$ 604 (saliendo todos los domingos de enero) en el que incluye siete noches de alojamiento con desayuno, pasaje de ida y vuelta en bus semicama con servicio a bordo, coordinador de viaje y seguro 40K de Tarjeta Celeste.



Un paquete de similares características en enero y por la misma cantidad de días a Florianópolis pero en avión, puede ascender hasta los US$ 900.

Pipa, Brasil.

Otras ofertas de destinos en Brasil para viajar en enero (en base doble y en fechas similares) tales como Porto Seguro, Camboriu, Maceió, Pipa y Natal pueden conseguirse a través de la agencia Jorge Martínez a partir de US$ 654, US$ 784, US$ 794, US$ 1.369 y US$ 1.259, respectivamente.



UN AÑO ESPECIAL Efecto votación Desde la agencia de viajes Guamatur, su directora, Laura Poveda dijo a El País que estas vacaciones de verano 2020 son especiales por ser un año electoral. Según indicó, las ventas de paquetes son "un poco más lentas" por el efecto votación.

Desde las agencias indicaron que quienes opten por salir de vacaciones en los primeros días de enero deben tener en cuenta que los precios son más elevados. Es por esto que desde Cisplatina Turismo recomendaron a aquellas personas que tengan mayor flexibilidad que elijan tomar sus vacaciones luego del 20 de enero cuando los precios son más bajos.

Barcelona. Foto: Flickr

En el caso de quienes decidan visitar España en estas vacaciones de verano 2020, un paquete de siete noches en Barcelona con pasajes aéreos e impuestos incluidos más alojamiento en base doble tiene un costo de US$ 1.039 a través de woOw Travel!.



Para quienes opten por ir a Madrid, en la agencia Buemes Viajes ofrecen solo el pasaje aéreo ida y vuelta por US$ 721 para salidas en enero. Este destino baja de precio cuando la salida es en febrero, el pasaje aéreo ofrecido a través de TocToc Viajes es de US$ 699 y si a eso se le agrega el hotel, el paquete totaliza unos US$ 1.134 aproximadamente.

consejos PRÁCTICOS ¿Qué más se debería tener en cuenta al viajar? Además de los precios de los paquetes, a la hora de viajar —así sea al exterior o dentro del propio país— hay algunos aspectos que deben tenerse en cuenta.



La primera sugerencia es planificar las vacaciones con el mayor tiempo posible. Esto no solo hará que la persona ahorre dinero sino que permitirá un mayor disfrute de las vacaciones. Según Rodrigo Rosales, gerente de Producto de Hiperviajes, "para fechas de alta demanda" como en verano, "lo recomendable es comprar con la mayor anticipación posible para obtener el mejor precio y producto".



Por su parte, Laura Poveda directora de Guamatur, dijo a El País que "esperar muy a último momento para comprar puede jugar a favor o totalmente en contra, ya que puede sacar un precio muy bueno, (de esos que generan envidia entre los conocidos) como también quedarse sin las vacaciones que habían planificado por falta de lugar o porque los precios subieron mucho. Es casi un juego de azar", dijo.



Desde Cisplatina Turismo, su directora Laura Leiza, sugirió llevar buena cobertura médica, hacer el web check in —importante sobre todo en casos de sobreventa—, verificar el buen estado de la cédula o el pasaporte y llevar una aplicación para tener claro los derechos en caso de que se atrase o cancelen el viaje, como por ejemplo la aplicación móvil Airhelp.

Los paquetes a las playas caribeñas se pueden encontrar a diversos precios, dependiendo del hotel y de la fecha de salida. A través de Buemes se puede ir a Punta Cana en verano por US$ 1.134 incluyendo siete noches en régimen all inclusive más traslados.



Los destinos Riviera Maya o Playa del Carmen (ambos en México) en enero tienen un costo aproximado de entre US$ 2.496 y US$ 2.693 por siete noches en régimen de all inclusive.



Quienes opten por ir a las playas cubanas pueden elegir ir a Varadero, la oferta para visitar este destino en verano es de US$ 1.207 por siete noches de alojamiento en hotel all inclusive.



Playa Punta Cana.

Para quienes decidan quedarse en Uruguay y opten por alquilar una casa o un hotel, los precios varían según el departamento, el tipo de hotel, la fecha, la disponibilidad y la cantidad de días de hospedaje.



Vista aérea de la Playa La Balconada de La Paloma. Foto: Fernando Ponzetto

Una semana en enero en un hotel cuatro estrellas de Punta del Este ronda entre los US$ 1.050 y los US$ 1.500; en La Barra supera los US$ 2.000; una semana en La Paloma (dependiendo el hotel) cuesta US$ 1.070, en La Pedrera unos US$ 1.500 aproximadamente y en Atlántida unos US$ 780.



La pregunta:

¿Cuáles son los beneficios para los turistas que visiten Uruguay este verano 2020?

Los diferentes operadores turísticos así como el Ministerio de Turismo (Mintur) trabajan en conjunto desde hace meses para idear un plan estratégico que permita que lleguen a Uruguay la mayor cantidad de turistas extranjeros, así como también lograr impulsar aún más el turismo interno de los uruguayos en su país.



Tras la crisis económica y financiera que comenzó a enfrentar Argentina el año pasado y que mantiene hasta la actualidad, desde el Mintur y el sector privado optaron por tomar diferentes medidas para estimular la llegada de argentinos de cara a la próxima temporada de verano 2020.



Algunos de los beneficios que ofrece Uruguay a los turistas no residentes es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las compras turísticas, la devolución del Imesi en las estaciones de servicio ubicadas en las fronteras secas, hasta a 30 kilómetros de Argentina y también de Brasil, el congelamiento de precios de 300 productos que forman parte de una canasta elaborada entre el gobierno y los supermercados del este. Además, la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU) se logró un acuerdo con VISA, mediante el cual desde el 1º de diciembre a abril del 2020, los consumos de alojamientos turísticos podrán financiarse en seis cuotas sin recargo.