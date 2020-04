Cómo se ve afectada la economía y qué países podría imitar Uruguay para atravesar la crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguimos de cuarentena y esta situación podría extenderse un poco más. Pero más allá del encierro y la terrible crisis sanitaria que atraviesa el mundo, hay algo más que saldrá afectado de esta situación: la economía.

El economista de la consultora KPMG, Marcelo Sibille pone una situación hipotética para explicar los costos de la cuarentena. Si el cien por cien de la población se quedara en su casa, las calles estarían absolutamente desiertas, estaríamos libres de virus pero también nadie produciría. Si nadie produce, no se generan ingresos, por tanto las empresas deberían despedir a sus trabajadores. Eso, sumado a la escasez de productos podría aumentar la pobreza.



Sibille menciona la situación para explicar que pese a que la cuarentena sea la mejor solución, es necesario ser conscientes del daño que ya se está provocando al sistema económico.



Mathias Da Silva, periodista de Economía de El País sostiene que una de las claves para entender la crisis tiene que ver con las expectativas. Al no saber cuándo va a terminar la pandemia, el mercado no logra avanzar.



En Uruguay ya hay indicios de cómo ha afectado la pandemia a la economía local. Según un estudio del Centro de Innovación en Organización Industrial de la Universidad de Montevideo (CINOI), solo un 16% de las empresas creen que su negocio no se vería afectado por la cuarentena general u obligatoria, medida a la que Uruguay aún no ha recurrido.



A su vez, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, uno de los sectores más afectados, 6 de cada 10 empresas han tenido que tomar medidas ante la coyuntura actual. A su vez, dos tercios de las empresas contestaron que tienen pensado enviar trabajadores al seguro de paro en las próximas semanas. De hecho, uno de los rasgos más tangibles del impacto económico en el país son las más de 75.000 solicitudes de envío de trabajadores a seguro de paro.

Ante la crisis mundial y los primeros síntomas de impacto económico en Uruguay, el gobierno anunció algunas medidas. Aplazamiento de vencimientos, flexibilización de las condiciones para el acceso al seguro de paro, préstamos para medianas y pequeñas empresas, líneas de crédito en condiciones flexibles por parte del Banco República, duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social y recortes en los salarios de los funcionarios públicos que ganan más de 80 mil pesos líquidos al mes son algunas de las disposiciones.



Según señala Sibille, más allá de las medidas de tinte puramente económico, las medidas epidemiológicas para controlar el virus también influirán en la economía. El economista menciona los casos de Alemania y Corea del Sur como ejemplos a los que Uruguay podría apuntar en las próximas semanas: una política de testeo muy fuerte permitiría tener controlados a los enfermos y llevaría al resto de los uruguayos a regresar a sus trabajos al corto o mediano plazo.

