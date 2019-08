Venta de camiones en la mira con la nueva planta de UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La confirmación de la inversión de la segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay se presenta como una oportunidad de negocios para la comercialización de camiones nuevos.



“El transporte forestal formal es importante, moviliza unas 500 unidades entre las playas de acopio y las actuales plantas de celulosa, de modo que un tercer emprendimiento industrial demandaría un aumento de 200 nuevas unidades sin perjuicio del Ferrocarril Central que va a trasladar la celulosa”, afirmó a El País Gustavo Quartino, quien asumió por segunda vez la presidencia de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).



LUCES Y SOMBRAS

De la mano del impulso del sector forestal, el panorama es aún más alentador para la venta de camiones 0 Km para los próximos años. Tanto Montes del Plata como UPM cuentan con planes de renovación de sus flotas de camiones cada cuatro años.



Sin embargo, en general, la realidad del sector automotor es otra. Afronta un escenario complejo. Hace 17 meses que se registra una caída constante en el nivel de ventas de vehículos 0 km, revelan los reportes de ACAU. Este panorama, según analizó Quartino, tiene su espejo en la evolución de la actividad económica, donde las empresas muestran “una notoria pérdida de rentabilidad, sumado al recorte de gastos y la baja de su plantilla de personal”.



MENOS VENTAS

Con 30 años de trayectoria en el sector automotriz, Quartino no es la primera situación de dificultades económicas que ha afrontado.

“Con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y profesionalidad se logran superar los momentos de crisis, aunque hay algunas que son difíciles y presentan múltiples desafíos”, comentó el presidente de la gremial empresarial.



Las ventas de unidades 0 km. acusaron el año pasado una caída del mercado total superior al 20% respecto a 2017, tendencia que se mantiene tomando como referencia el primer semestre del año con el mismo período de 2018.



“Si hacemos una proyección de las ventas hacia el cierre del año, podemos coincidir en que se puede perder más del 40% del mercado total automotor durante los últimos tres años”, apuntó Quartino.



DESCUENTOS Y COSTOS

El mayor volumen de ventas se focaliza en la comercialización de automóviles, que significa más del 55% del total del mercado automotor, de acuerdo con las estadísticas de ACAU.



Para lograr una mayor tracción en las ventas menguadas, es notorio que las marcas apelan a promociones y descuentos. “Hay una guerra comercial de precios”, señaló Quartino, para agregar que “la caída de las ventas de los 0 Km. también llevó a una baja aún mayor en la comercialización de vehículos usados”.



A la lógica depreciación de los vehículos usados, el dirigente de la gremial empresarial también destacó el proceso de inclusión financiera que pesa en la operativa del sector al establecer mayores exigencias que determinan costos adicionales. “En el caso de los concesionarios, a la hora de tomar un vehículo usado deben realizar una inversión importante, que merece ser evaluada en su real alcance”, comentó el entrevistado.



Las ventas de SUV, que alcanzaron casi 3000 unidades en el primer semestre del año, representan prácticamente el 15% del mercado automotor. “Los SUV es el producto que mayor desarrollo ha tenido durante los últimos dos años”, precisó Quartino.



Mientras tanto, la categoría utilitarios se muestra dinámica con altas y bajas. Más allá de la coyuntura, “cada vez se utilizan más los vehículos utilitarios para movilizar mercaderías dentro de la ciudad o zonas de difícil acceso”, dijo Quartino.



TENDENCIAS

A futuro los vehículos eléctricos marcan tendencia. “En cinco años la movilidad eléctrica se va a instalar en Uruguay, siguiendo un fenómeno a nivel mundial”, afirmó el presidente de ACAU.



Más allá de la capacidad de generar abundante energía eléctrica que hay en Uruguay, Quartino sostuvo que aún no están dadas las condiciones para masificar la movilidad eléctrica. Y es ahí donde aparece el vehículo híbrido enchufable, como un paso previo de transición con óptimos resultados tanto en performance como en ventas.



“Los estímulos fiscales hacen de los vehículos híbridos un producto competitivo”, señaló Quartino.



PRUEBAS Y ENSAYOS

Para el presidente de ACAU, la movilidad 100% eléctrica “aún no alcanzó la madurez”, ya que quedan aspectos por desarrollar: el peso de las baterías y su velocidad de carga, la autonomía del motor eléctrico, la infraestructura disponible. “No estamos en un punto óptimo; seguimos en una etapa de pruebas y ensayos a nivel global, que nos van a conducir hasta la necesaria madurez del auto 100% eléctrico en dos o tres años”, estimó el dirigente empresarial.



Una vez que la movilidad eléctrica alcance su madurez, “los vehículos van a dejar de tener un precio de prototipo para competir en una economía de escala”, proyectó Quartino.



Para ómnibus y camiones, la movilidad eléctrica también lanza desafíos. “En el transporte de pasajeros, hoy hay ómnibus eléctricos circulando en Europa que tienen 150 km. de autonomía, con baterías que pesan tres toneladas. Las compañía de transporte de pasajeros hoy no están en condiciones de masificar los ómnibus eléctricos porque una unidad con motor diesel actualmente se reemplaza con dos eléctricas, así que la inversión no es redituable”, concluyó el presidente de ACAU.