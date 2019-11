Las ventajas y desventajas del mercado inmobiliario argentino y uruguayo para invertir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario argentino Luis Bameule, coordinador de la Mesa de Carnes —entidad que nuclea a frigoríficos, productores y exportadores del sector— y exvicepresidente de Marfrig, contó el lunes que la decisión que están tomando por estos días algunos argentinos “no es si turismo (en Uruguay) sí o no, sino si se mudan o no”.



El portal Infocasas, donde se puede comprar o alquilar viviendas, también registró un aumento según pudo constatar El País en octubre. La inmobiliaria virtual explicó que de las 100.000 consultas que reciben en promedio por mes un 3% es argentinos. Sin embargo, tras las elecciones primarias en Argentina, vieron un crecimiento aproximado de un 250% de preguntas de argentinos, lo que corresponde a un total de 10.500.



En la misma línea, la web www.gallito.com.uy vio un incremento de los usuarios argentinos que visitan la página en un 52% si se comparan los meses de julio (4.511) y agosto (6.863). A su vez, si solo se toman en cuenta los usuarios que entran a la sección de ventas del portal, el aumento de argentinos fue de 36% entre ambos meses.



Montevideo también ofrece oportunidades para el inversor extranjero en inmueb,les. Foto: Archivo El País

El País también consultó a MercadoLibre Uruguay que informó que tras las elecciones primarias en Argentina desde el “lado de la demanda se observó un incremento pero no es significativo”.



En ese sentido, en Argentina analizan ventajas y desventajas del mercado inmobiliario en ese país y en Uruguay como para invertir.



¿QUÉ FACTORES JUEGAN A FAVOR DE INVERTIR EN INMUEBLES EN UNO Y OTRO MERCADO?

La principal fortaleza del mercado argentino es su gran masa crítica tanto desde el punto de vista e la oferta como por parte de la cantidad de potenciales compradores. Otra de las ventajas es, según los especialistas, la rotación. “En momentos normales, cuando el mercado argentino se encuentra funcionando sin mayores inconvenientes, la venta de un inmueble residencial suele realizarse en un plazo que promedia los 90 días”, explica Alejandra Covello, titular de la firma Covello Propiedades.



Sin embargo, el presente económico generó algunos cambios fundamentalmente en los valores de venta. De hecho, un informe de Zonaprop estableció que los precios cayeron en el 90% de los barrios porteños. En números, revela una caída acumulada del 1,6% desde marzo último, situación que resulta atractiva para los inversores. “En la Argentina para adquirir un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados se requiere un monto que oscila entre los US$ 60.000 y los US$ 200.000, dependiendo tanto de las ubicaciones como de las calidades constructivas”, dice Covello.



En tanto, la estabilidad jurídica e institucional es uno de los grandes puntos a favor que tiene el mercado uruguayo. “La estabilidad del país vecino encuentra su base en una democracia sólida con partidos políticos fuertes que rotan el poder pero que mantienen políticas de estado. Esto redunda en reglas claras y en seguridad jurídica, que es el fundamento incuestionable para que cualquier economía pueda albergar mercados estables y rentables”, comenta Gustavo Pereira, socio fundador de Amarras Inmobiliaria.



Otro dato no menor, es el crecimiento ininterrumpido que presenta la economía desde 2005 (si bien en el último año ha estado estancada) y la renta de los alquileres que se mantiene entre 3,8% y 5,5% anual. Por otra parte, la capitalización de las unidades de pozo promedian el 10% y un 40% del total de las operaciones de inmuebles la realizan compradores extranjeros. “En resumen, invertir en Uruguay es seguro, fácil y rentable. Ofrece certidumbre y retorno en dólares”, dice Pereira.



¿QUÉ FACTORES JUEGAN EN CONTRA DE INVERTIR EN INMUEBLES EN UNO Y OTRO MERCADO?

El mercado argentino no resulta muy atractivo para los extranjeros: las regulaciones y los impuestos suelen ser mucho más onerosos para ellos. Además, la crisis generó una caída en la rentabilidad de los alquileres: hoy ronda el 2,9%. Otro punto desfavorable es la falta de acceso a los créditos hipotecarios.



Entre los puntos en contra en Uruguay, se menciona que para comprar un inmueble de 50 metros cuadrados y de un dormitorio en el país vecino es preciso contar como mínimo con US$ 90.000. Aunque hay propiedades de esas dimensiones que trepan hasta los US$ 210.000.



Pero a la hora de analizar la oferta el 60% de las viviendas en venta promedian los US$ 120.000. Además, el tiempo de rotación promedio es más extenso que en Buenos Aires: en Montevideo, cuatro meses y en Punta del Este, ocho meses.



[EN BASE A LA NACIÓN / GDA]

El mercado inmobiliario en Buenos Aires tiene algunos problemas.