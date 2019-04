Ventas e ingresos de Coca-Cola superaron las estimaciones de la bolsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía ha reforzado su cartera de bebidas no carbonatadas como café, aguas saborizadas y batidos bajo el mando de su presidente ejecutivo, James Quincy, quien busca transformar a Coca-Cola en una firma que ofrezca una amplia gama de productos.



Como parte del plan, Coca-Cola pagó US$ 5.100 millones para comprar Costa Coffee a principios de este año, en un intento por aprovechar el pujante mercado mundial del café.



La compañía también ha estado realizando pruebas a nuevos tipos de bebidas después del éxito de refrescos con sabor a cereza y vainilla. La empresa lanzó una versión naranja-vainilla de su Coca-Cola a principios de este año, el primer nuevo sabor de la bebida en más de una década.



Quincy también se está centrando en los márgenes sobre los volúmenes mediante la venta de sus operaciones de embotellado, mientras ajusta los tamaños de los envases y aumenta los precios. El lanzamiento de latas y botellas más delgadas han ayudado a la firma a impulsar un aumento del 6 por ciento en las ventas de aguas y bebidas deportivas.



Las nuevas bebidas con bajo contenido de azúcar y envases más pequeños están ayudando a Coca-Cola y a su rival PepsiCo Inc a revertir años de disminución en las ventas de refrescos.



Las ventas orgánicas de Coca-Cola, que excluyen el impacto de los tipos de cambios y las adquisiciones, aumentaron un 6%, impulsadas por el aumento de los precios y también en parte porque las embotelladoras están almacenando más productos debido a la incertidumbre en torno al Brexit.



Para el segundo trimestre, la compañía proyectó un aumento del 6% en sus ingresos comparables por adquisiciones y desinversiones, pero continúa viendo un impacto por las fluctuaciones cambiarias. Coca-Cola mantuvo su pronóstico para todo el año.



Los ingresos de la compañía aumentaron un 5% a US$ 8.020 millones en el trimestre, mientras que sus ganancias por acción fueron de 48 centavos sobre una base ajustada. Analistas habían pronosticado utilidades de 46 centavos por acción e ingresos de US$ 7.880 millones, según IBES de Refinitiv