Las ventas no paran: BCU intervino por quinta sesión seguida para contener la suba del dólar

Este martes el Banco Central (BCU) volvió a intervenir para tratar de quitar presión al alza sobre el tipo de cambio y en esta instancia vendió US$ 103,6 millones, el 68% del total operado. Además, realizó operaciones de futuro por US$ 4 millones con vencimiento al 25 de setiembre, otros US$ 4 millones con vencimiento al 26 de octubre y US$ 2 millones a con vencimiento a 26 de diciembre.

Así, en las últimas cinco jornadas la autoridad monetaria realizó ventas por un total de US$ 562,1 millones, considerando las operaciones en el mercado spot y a futuro.

Por sexta sesión consecutiva, este martes el dólar se negoció al alza, en esta instancia con un incremento de 0,8% al cotizar en promedio en $ 32,711. Como consecuencia el billete verde acumula un incremento de 1,15% en lo que va del mes y de 13,72% en lo que va del año.



Peso argentino.

El peso argentino cedió un 2,18% contra el dólar por las dudas de que el gobierno pueda cumplir sus ambiciosas nuevas metas fiscales.



En tanto el precio del dólar subió hoy el 3,94% en el mercado de cambios de Buenos Aires, en medio de la intervención del Banco Central argentino para frenar la disparada de la moneda estadounidense.



En una nueva jornada en Argentina de cotización al alza de la divisa norteamericana, el precio del dólar cerró en el oficial Banco Nación a 39,50 pesos por unidad.



La cotización oficial llegó este martes a tocar los 40 pesos argentinos por unidad, pero poco antes del cierre del mercado, gracias a la intervención del Banco Central, el valor cedió cincuenta centavos.



La autoridad monetaria realizó dos licitaciones de venta de dólares a la banca mayorista, la primera por 100 millones de dólares, y la segunda, con una colocación de 258 millones de dólares sobre un total ofertado de 400 millones de dólares.



AFP | EFE