Ventas récord de Amazon en el trimestre pero no alcanzó las estimaciones

Las acciones de la compañía perdieron un 1,7% a US$ 1.690, en las operaciones posteriores al cierre del mercado.



Amazon comenzó a eliminar una amplia gama de productos de su sitio web en la India a última hora del jueves para cumplir con las nuevas reglas de inversión extranjera, que entran en vigencia hoy, 1 de febrero, y no permiten que las compañías vendan productos a través de proveedores en los que tienen participación.



Por años, los inversionistas han dado luz verde a Amazon para invertir dinero en nuevos esfuerzos: almacenes y centros de datos en todo el mundo, un estudio cerca de Hollywood, investigación sobre inteligencia artificial. A través de estas apuestas, Amazon ha atraído a la gente a comprar en línea y a las empresas a deshacerse de sus hardware para la nube.



Aunque la compañía sigue avanzando, han surgido desafíos, especialmente en mercados fuera de Estados Unidos.



La empresa pronosticó ventas netas de entre US$ 56.000 millones y US$ 60.000 millones para el primer trimestre, bajo el promedio de estimaciones de analistas de US$ 60.770 millones, según datos de IBES de Refinitiv.



Las ventas netas para el cuarto trimestre aumentaron un 19,7% a US$ 72.380 millones, una cifra que superó el promedio de estimaciones de analistas de US$ 71.870 millones gracias a sólidas ventas en la temporada de vacaciones, que incluye el gran evento de compras en Estados Unidos llamado "Black Friday".



Las ventas netas en América del Norte, su mayor mercado, se dispararon un 18,3% a US$ 44.120 millones en el trimestre informado.



La ganancia neta de Amazon aumentó a US$ 3.030 millones, o US$ 6,04 por papel, en el trimestre finalizado el 31 de diciembre; desde US$ 1.860 millones, o US$ 3,75 por acción, un año antes, incluyendo una ganancia fiscal.



En tanto, los ingresos del negocio en nube Amazon Web Services aumentaron un 45,3% a US$ 7.430 millones para superar la estimación de analistas de US$ 7.260 millones.