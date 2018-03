“Cada vez más, la gente se está dando cuenta de la importancia de tener un desfibrilador”

Hace algunos años, el director de eMedical Gastón Oromí paseaba por un shopping en Estados Unidos cuando vio una multitud reunida. En medio de ella, un hombre mayor sufría un paro cardíaco. Mientras un joven masajeaba su pecho, enseguida llegó un guardia de seguridad con un desfibrilador en mano, y después de una descarga eléctrica y más masajes el infartado abrió los ojos y volvió a nacer. Esta anécdota es utilizada por el directivo para reflejar el valor de esta tecnología.



En Uruguay, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, y un alto porcentaje deriva en una muerte súbita. Ante este escenario, un masaje cardíaco temprano y un Desfibribilador Externo Automático (DEA) pueden salvar una vida. Existen alrededor de unos 3000 equipos instalados en todo el país, y la empresa de servicios médicos eMedical es uno de los principales proveedores.



Según su director, la instalación de DEAs en Uruguay viene en ascenso en los últimos tiempos. Principalmente por la aprobación hace diez años de la ley 18.360, que establece la obligación de contar con un equipo para todos aquellos lugares con gran movimiento o concentración de personas, pero también gracias al trabajo de las autoridades y una mayor conciencia de la población.



“Hoy la casuística está llevando a que el DEA tenga una preponderancia casi universal. Desde edificios de residentes hasta garitas de seguridad, todos los lugares que reúnen personas deberían contar con un dispositivo a menos de cinco minutos”, explica Omorí.



Este lapso de cinco minutos es clave, ya que luego de una fibrilación, si en ese período de tiempo la persona recibe un masaje cardíaco y se le conecta un desfibrilador, las posibilidades de sobrevida aumentan considerablemente.

La lista de clientes de eMedical abarca todos los perfiles, desde grandes empresas y centros comerciales hasta particulares que quieren contar con un equipo en su casa. Y según el director, en el mundo la preocupación está llevando a que la tecnología sea obligatoria no solo en lugares multitudinarios, sino también en todos aquellos donde existe riesgo de un paro cardíaco. Una expansión que, según el director, tendría que ser imitada por la legislación uruguaya.



Como ejemplo puso a Brasil, donde recientemente se aprobó una la ley que obliga a las clínicas de pequeño porte (como ser las odontológicas, estéticas y dermatológicas), donde se realizan intervenciones mínimas en pacientes, a contar con un desfibrilador.



Pero para que la resucitación cardíaca funcione, además de un DEA, el socorrista debe contar con un entrenamiento adecuado. En este sentido, eMedical brinda capacitaciones sobre resucitación cardíaca a todos sus clientes, y la población también puede aprender estas maniobras a través de los cursos que la Comisión Honararia para la Salud Cardiovascular brinda en forma gratuita en todo el país.



Otro aspecto importante es el mantenimiento, ya que tanto las baterías como los parches de los equipos se vencen cada un par de años. Para Oromí, una de las principales debilidades de la ley 18.360 radica justamente en este punto, ya que si bien la norma obliga a los sujetos a contar con un equipo operativo, no establece ninguna sanción por falta de mantenimiento. Y tampoco por no disponer del mismo.



Para evitar este problema, como parte de su protocolo eMedical notifica a sus clientes cuando se está por cumplir la fecha de vencimiento, pero queda a criterio de cada uno de ellos realizar este recambio.



Resucitación en tiempo real

La empresa eMedical es representante en Uruguay de la marca líder de desfibriladores a nivel mundial: Zoll, cuyo equipo estrella es el DEA Plus. El diferencial de este equipo radica en que es el único del mercado que cuenta con un sistema Real CPR, que monitorea el masaje cardíaco realizado por el socorrista y proporciona instrucciones en tiempo real.



“Durante el entrenamiento de resucitación la persona aprende la técnica del masaje cardíaco, pero la velocidad y presión de los movimientos, así como el momento de frenar y realizar la descarga eléctrica son muy difíciles de determinar, más en una situación de estrés extrema. Por eso, el sistema de resucitación en tiempo real indica a la persona exactamente lo que tienen que hacer ante un paro cardíaco”, explica Oromí.



Una vez que se le colocan los parches al paciente, el software del DEA Plus mide la frecuencia del masaje cardíaco e indica a la persona si debe aumentar la presión o la fuerza. A su vez, los parches miden la actividad del corazón y, previo aviso a la persona para que retire sus manos, realiza automáticamente la descarga eléctrica.



Todo este proceso es indicado en forma gráfica con una interfaz de imágenes combinada con texto y mensajes de voz al socorrista en cada paso.



“Cada vez más, la gente se está dando cuenta de la importancia de tener un desfibrilador cerca. Queremos que la población conozca sobre esta tecnología ya que en muchos casos puede salvar una vida. Para eso tanto las autoridades como los privados tenemos que seguir difundiendo los protocolos de resucitación, para que la gente sepa cómo reaccionar ante una emergencia”, concluyó el directivo.