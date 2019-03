Visa busca darle nada qué robar a la multimillonaria industria del fraude

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Devaluar" la información de cada pago electrónico es una de las estrategias de la compañía que ha contribuido a mantener baja la tasa de riesgo de fraude, "de menos de 10 centavos por cada transacción de 100 dólares" en los últimos 15 años, señaló a Efe Ellen Richey, jefe global de Riesgo de la multinacional.



"La respuesta es que no hay muro, porque detrás del muro todo está devaluado. No hay nada qué proteger. Esa es la belleza de esto", manifestó la experta en Miami, sede de la Cumbre de Seguridad de Visa 2019: Seguridad. Innovación. Confianza.



"Para que los datos de pago pasen por tantos lugares tenemos que devaluarlos", enfatizó.



Además de la devaluación de la información, Richey señaló que Visa avanza también en otros frentes, como la "tokenización" y también el uso de la biometría para "poder identificar a la persona".



La directiva de la empresa de pagos explicó que el "token" tiene una "filosofía similar" al chip, ese "pequeño computador" cuyo microprocesador envía un único código en cada transacción.



Eso significa, dijo, que una persona no puede hacer una transacción solo con el número de la tarjeta, hay también "un mensaje criptográfico" y una situación particular.



El token se puede utilizar "en un entorno particular, un dispositivo particular o un sitio web particular, es decir, es un formulario autorizado", precisó.



"En ambos casos, si los datos se roban no se pueden reutilizar para cometer fraude", aseveró.



A eso, señaló, se suma la utilización de la información sobre el "comportamiento" de los usuarios de pagos digitales con "tipos de patrones cada vez más sofisticados".



Es el caso de los productos que consumen, los lugares a los que se desplazan, los dispositivos que utilizan, que permitan detectar y bloquear a tiempo cuando las transacciones se salen del patrón normal.



En ese sentido, la idea, dijo, es "utilizar las soluciones de datos, probablemente una máquina de aprendizaje o inteligencia artificial para validar la transacción". Se trata de "monitorear comportamientos inusuales y sospechosos".



La vicepresidenta de Riesgo de Visa dijo que la intención no es sólo "mantener baja la tasa de fraude", sino también trabajar con los bancos, comerciantes, procesadores, las empresas tecnológicas del sector financiero (fintech) y "todos los involucrados en pagos digitales para reducirlo aún más".



Richey expresó que el riesgo cada vez va a ser mayor con las revoluciones industriales, "que cada vez llegan más rápido", y siendo la actual, la digital, una que diversifica las formas de pago con variedad de dispositivos, que incluyen teléfonos, relojes y anillos, entre muchos otros.



Sobre el próximo ataque a estos sistemas de pago, Richey dijo que hay varios, pero destacó "el ataque de fuerza bruta".



Explicó que debido a que el sistema del "chip" está teniendo éxito a la hora de evitar el robo de información en Estados Unidos, donde el fraude está bajando, las organizaciones criminales "están tratando de adivinar los datos".



Y lo harán de forma automatizada, "cientos de miles, tal vez millones de pruebas para poder realmente adivinar el número de cuenta, la fecha de vencimiento y el código de tres dígitos" de seguridad.



Se trata de "operaciones criminales a gran escala", manifestó.



La industria del fraude "está robando decenas de miles de millones de dólares al año", entre ellos al sistema de transacciones digitales, que tiene unos 54 millones de puestos de pago.



En general, matizó, no solo los pagos, sino el cibercrimen "es una industria de US$ 600.000 millones anuales", agregó Richey basada en datos de firma especializada McAfee.



"Con la explosión de la conectividad, hay muchas más oportunidades para los estafadores", finalizó Richey