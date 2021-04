Vivienda usada y a estrenar: ¿Cuáles son los precios en los barrios de Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el mes de febrero, en el departamento de Montevideo, los barrios más caros para comprar una propiedad —tanto usada como a estrenar— fueron la zona del Club de Golf, Puerto del Buceo, Barra de Carrasco, Villa Biarritz, Malvín, Punta Carretas y Malvín Norte.



Así lo reflejaron los datos elaborados por Inmuebles Data, un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que brinda de manera periódica información del mercado inmobiliario local.



En este caso, el análisis estuvo centrado en indagar respecto de los valores de venta del metro cuadrado en Montevideo, tanto en lo que refiere a viviendas a estrenar como en las que ya tienen uso.

Cabe resaltar que los datos responden exclusivamente al mes de febrero de 2021, puesto que previo a esa fecha no se recolectaba la información, por lo que no es posible realizar comparaciones con períodos anteriores.

Asimismo, desde Gallito Luis explicaron que para el análisis es importante tener en cuenta que los comparativos entre las viviendas a estrenar y las usadas, pueden verse afectadas con la variable dormitorios.



Por ejemplo, si las propiedades a estrenar en un barrio son de menos dormitorios que las ya existentes en el mercado, puede ocurrir que figure un valor de vivienda a estrenar más bajo que el de vivienda usada. Esto se ha intensificado con la construcción masiva de soluciones de monoambientes que se está produciendo.

VIVIENDAS A ESTRENAR:

De acuerdo con los datos de Inmuebles Data, los barrios montevideanos en los que es más caro acceder a una vivienda a estrenar son: la zona del Club de Golf, dado que el valor del metro cuadrado en este lugar es de US$ 4.267, seguido del Puerto del Buceo (US$ 3.835), Barra de Carrasco (US$ 3.452), Villa Biarritz (US$ 3.357) y Malvín (US$.3.240).

Le siguen en orden descendente las viviendas en la zona de Nuevocentro Shopping, con un valor del metro cuadrado que se ubicó en US$ 3.222 en el mes de febrero. En séptimo lugar apareció Punta Carretas, el valor del metro cuadrado de las propiedades en este barrio se ubicó en US$ 3.132.



Posteriormente, Carrasco se ubicó también entre los 10 barrios más caros para comprar una propiedad a estrenar, con un valor del metro cuadrado que se ubicó en US$ 3.105, seguido de Punta Gorda (US$ 3.033) y Pocitos Nuevo (US$ 3.014).

En la vereda opuesta, los cinco barrios en los que es más barato acceder a la compra de una vivienda a estrenar son: Piedras Blancas, el metro cuadrado en este barrio ronda los US$ 689, Peñarol (US$ 775), La Teja (US$ 868), Jardines del Hipódromo (US$ 944) y Pérez Castellanos (US$ 1.031).



Los otros cinco barrios que componen el ranking de los barrios más baratos son Belvedere, el valor del metro cuadrado de las propiedades a estrenar en venta en esta zona se ubicó en US$ 1.057, seguido de Colón (US$ 1.061), Maroñas (US$ 1.247), Punta Rieles (US$ 1.250) y Sayago (US$ 1.327).



Los barrios que quedaron en el medio, es decir, ni entre los más caros ni entre los más baratos, van desde Lezica (con un valor del metro cuadrado de US$ 1.368) hasta Pocitos (con un valor del metro cuadrado de US$ 2.985).

VIVIENDAS USADAS:

De acuerdo con los datos de Inmuebles Data para el mes de febrero, los cinco barrios de Montevideo en los que el metro cuadrado de viviendas usadas a la venta son más caros son: Puerto del Buceo, con un valor de US$ 3.604, seguido de la zona del Club de Golf con un valor de US$ 3.511, Villa Biarritz con un valor de US$ 3.226, Punta Carretas con un valor de US$ 3.175 y Malvín Norte con un valor de US$ 2.974.

Le siguen en orden Pocitos Nuevo (US$ 2.910), Pocitos (US$ 2.854) y Parque Miramar (US$ 2.833). Posteriormente, en el noveno y décimo lugar se ubicó Carrasco con un valor del metro cuadrado de US$ 2.753 y Barra de Carrasco, con un valor de US$ 2.750, respectivamente.



De forma contraria, entre los cinco barrios en los que es más barato acceder a la compra de una vivienda usada se ubicó Casabó, con un valor del metro cuadrado de US$ 523, seguido de Casavalle con un valor de US$ 614 y Camino Maldonado con un valor de US$ 672 el metro cuadrado.

2021 Las perspectivas para el mercado A mediados de febrero El País consultó a diferentes especialistas del sector inmobiliario respecto de sus expectativas en torno a los niveles de actividad y de precios esperados para este año. Según había señalado la directora del estudio Fleitas Zimet, Michelle Fleitas, las perspectivas quedan supeditadas a la evolución de la pandemia. “Si la vacunación es exitosa, en forma rápida, es probable que la economía se reactive, al menos parcialmente, y que los agentes mejoren sus expectativas”, afirmó en esa ocasión.

En cuarto lugar se ubicó Pajas Blancas, en este barrio el valor del metro cuadrado fue de US$ 674 y en quinto lugar apareció el barrio Punta Rieles con un valor de US$ 776 el metro cuadrado.



Entre los otros cinco barrios que componen el ranking de los 10 barrios en donde es más barato acceder a una vivienda usada en Montevideo, se registró a Jardines del Hipódromo con un valor de US$ 779, seguido de La Teja con un valor del metro cuadrado de US$ 789 y el Cerro con un valor de US$ 811 por metro cuadrado.

Desde Villa García a Barrio Sur los precios oscilan entre los US$ 893 y US$ 2.635 el metro cuadrado

Posteriormente, se ubicó Piedras Blancas con un valor del metro cuadrado de US$ 822 y por último Manga con un valor del metro cuadrado de US$ 827.



Los barrios que quedaron en el medio, es decir, ni entre los más caros ni entre los más baratos para adquirir una vivienda usada (de acuerdo a los datos relevados por Inmuebles Data en el mes de febrero) van desde Villa García, con un valor del metro cuadrado de US$ 893 y en el otro extremo Barrio Sur con un valor del metro cuadrado que se ubicó en los US$ 2.635.