Viviendo el futuro: un debate sobre Big Data, IA y las mega tendencias tecnológicas

En el segundo capítulo del segundo ciclo organizado por El País y El Empresario, Viviendo el futuro, un panel de expertos debatió sobre la forma en que la pandemia de COVID-19 y las experiencias de las empresas han acelerado el proceso de integración del uso de datos dentro de las mismas, así como también sobre los desafíos y la innovación de los mismos en sus áreas.



Este jueves 1 de julio el evento virtual contó con la participación speakers como Martín Fagioli (Tryolabs), Eduardo Mangarelli (Universidad ORT Uruguay), Juan José López Murphey (Globant), Adrés Levin (Overactive), Agustina Sanguinetti (Pedidos Ya), María Elisa Frias (Uber) y Franco Cinquegrana (BBVA Uruguay), con la moderación de la editora de El Empresario Marcela Dobal.

Los panelistas contaron sus experiencias y hablaron mencionando ejemplos sobre la aplicación de Data Science, Big Data e Inteligencia Artificial en diferentes áreas.

Uno de los puntos que abordaron en una primera parte en la que participaron Martín Fagioli (Tryolabs), Eduardo Mangarelli (Universidad ORT Uruguay), Juan José López Murphey (Globant) fue que el uso de Big Data no implica una automatización al 100% de la labor.



No se trata "solamente de un algoritmo, es un sistema en el que hay una persona que está tomando una decisión difícil", explicó López Murphey.



Ese uso de datos "no automatiza una capacidad que ya existía, sino crea una nueva capacidad", añadió Mangarelli.

Segunda charla del segundo ciclo de Viviendo el futuro. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, Fagioli coincidió en que el uso de datos no suplanta a la persona que toma una decisión final que será la que mejorará el producto y la rentabilidad de la empresa, sea cual sea, y puso un ejemplo: Tryolabs trabaja con una empresa estadounidense "que tiene un problema super interesante a resolver. Allá hay muchos incendios forestales en verano y estamos desarrollando una tecnología para detectar un incendio en forma, detectarlo en los primeros 15 minutos y que se puedan emitir las alertas", señaló.



López Murphey agregó que la utilidad de los datos se destaca porque en materia de seguridad, como el caso mencionado por Fagioli y en muchos otros, "si hay una persona mirando esas cámaras el costo se eleva" y la capacidad que se requiere es mucha, entonces este sistema que utilizan en el caso de los incendios forestales "analiza en tiempo real permanente" sin la necesidad de que haya todo un equipo monitoreando.



En otro pasaje del debate se habló de cómo la personalización que se logra del cliente o usuario a través de los datos es beneficiosa en todas las áreas: "La personalización genera engagement, se aplica en todos los rubros" y "los datos nos permiten personalizar la experiencia y el producto, nos permiten segmentar de forma efectiva a nuestros clientes, conocer su comportamiento y predecirlo" sostuvo Mangarelli.



Adrés Levin (Overactive), coincidió en que las decisiones en las empresas "se toman basadas en datos" y "cuanto mejores datos basados en hechos reales tenga de mi negocio, mejores decisiones voy a tomar".



También compartieron sus experiencias acerca de Big Data, Inteligencia Artificial y las tendencias tecnológicas Agustina Sanguinetti (Pedidos Ya), María Elisa Frias (Uber) y Franco Cinquegrana (BBVA Uruguay).



Uno de los aspectos que estuvo presente en este segmento en que participaron fue puntualmente cómo el uso de los datos optimiza la experiencia del usuario.

Segunda charla del segundo ciclo de Viviendo el futuro. Foto: Leonardo Mainé

Al respecto, por ejemplo, Sanguinetti resaltó que la necesidad o utilidad de los datos es algo que va cambiando con el tiempo: “Hay datos que en cierto momento, por las preguntas que me estoy haciendo, no son necesarios. Pero que en la medida en que necesito resolver problemas desde diferentes ópticas se va haciendo necesario tenerlos”.



Frias, por su parte, puso ejemplos del día a día de lo que sucede en Uber al contar con un sistema que usa inteligentemente los datos, "para dar la mejor experiencia posible". Así, mencionó, se valen de información que indica detalles del tránsito, o ubicaciones más cercanas de conductores, se pueden dar posibles precios, se evalúa la seguridad del viaje. "Con algo tan simple como ir de casa al trabajo, tenés un montón de perfiles y de datos de esa persona, de la ciudad, de los conductores", que hacen posible mejorar la experiencia.



Este segundo ciclo de “Viviendo en el futuro” es organizado por El País junto a El Empresario con el apoyo de la Universidad ORT y Saceem.



El capítulo 3 de este ciclo se transmitirá el próximo 8 de julio a las 9 horas y será el turno de "Publicidad y Tendencias de consumo".



Algunos de los speakers serán Pipe Stein (Notable), Guillermo Varela (CEDU), Teresa Cometto (Unilever), Héctor Bajac (Universidad ORT Uruguay), y la moderadora será Ana Laura Pérez, gerenta de Producto Digital de El País.

Si bien cada conferencia de Viviendo el futuro es abierta y gratuita, requiere inscripción previa porque los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse en la web: viviendofuturo.elpais.com.uy.