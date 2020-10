China dice prohibiciones de Estados Unidos a TikTok y WeChat rompen reglas de OMC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China dijo en una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que las restricciones de Estados Unidos a las aplicaciones móviles chinas TikTok y WeChat violan las reglas del organismo, dijo un funcionario de comercio.

El gobierno de Donald Trump ordenó bloqueos en la descarga de las dos aplicaciones móviles y obligó a ByteDance, el propietario chino de TikTok, vender sus operaciones a una empresa estadounidense, citando preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, los jueces del país han cuestionado los argumentos del gobierno.



Un representante de China dijo en una reunión a puerta cerrada el viernes que las medidas "son claramente incompatibles con las normas de la OMC, restringen los servicios comerciales transfronterizos y violan los principios y objetivos básicos del sistema multilateral de comercio", dijo un funcionario comercial familiarizado con el asunto, que no quiso ser identificado.



El funcionario dijo que el delegado describió la falla de Estados Unidos en proporcionar evidencia concreta de las razones de sus medidas como un "claro abuso" de las reglas.



En la misma reunión, Estados Unidos defendió sus acciones, diciendo que están destinadas a mitigar los riesgos de seguridad nacional, dijo el funcionario comercial. El gobierno ha dicho anteriormente que Pekín está accediendo a los datos de los usuarios estadounidenses.



La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato. Un funcionario de la misión china ante la OMC no respondió a una solicitud de comentarios.



La declaración china no tendrá ninguna consecuencia por sí sola, aunque el país podría presentar una denuncia oficial al respecto ante el organismo de Ginebra.