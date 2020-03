Eventos y viajes cancelados, trabajo remoto y no saludar: empresas toman medidas para prevenir el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Restricciones de viajes al exterior, trabajo remoto por 14 días para quienes vuelven de otro país, suspensión de eventos, reuniones por skype con personal que estuvo en zonas donde hay coronavirus, prohibición de reuniones grupales de más de 20 personas y hasta evitar saludos y suspender el uso del mate en la oficina. Esas son algunas de las medidas de precaución que comenzaron a tomar departamentos de recursos humanos de oficinas instaladas en Uruguay para evitar la llegada del coronavirus, según un relevamiento realizado por El País entre gerentes de diferentes del sector comercial y servicios.

Las medidas fueron adoptadas pese a que el Ministerio de Salud Pública dio una única recomendación en este sentido a las personas que volvieron de países con coronavirus y fue la de, en lo posible permanecer en sus hogares.

Rosina Morales, socia de Capital Humano de Deloitte dijo a El País que en esa consultora “se tomó la medida de restringir los viajes a nivel internacional” y debe existir una “autorización especial” para poder realizarlos y que son varias las empresas que están tomando la misma medida.

Varios bancos de plaza, según dijeron fuentes financieras a El País, ya han hecho pruebas con empleados de trabajo remoto para probar los mecanismos en caso de que surjan contagios de coronavirus.

En tanto, un evento ejecutivo organizado por AFAPs que estaba previsto para mañana viernes en el auditorio del World Trade Center con un conferencista del exterior invitado fue cancelado. Pero no es la única reunión que se ha suspendido. Según supo El País algunas empresas multinacionales han adoptado como medida suspender las reuniones de más de 100 personas.

La presencia de alcohol en gel en cada habitación de la oficina ya es un básico en algunas de las empresas que también incrementaron las medidas de limpieza e higiene —como privilegiar zonas de circulación masiva— además de realizar campañas informativas sobre qué es el coronavirus, los síntomas y cómo prevenir el contagio.

Farmashop, por ejemplo, organizó una charla informativa con la infectóloga de la Cátedra de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Victoria Franechez, dijo a El País el director de Recursos Humanos de la firma Roberto Acosta, y la charla será divulgada en su intranet.

"Esa sea probablemente una de las últimas reuniones presenciales que tendremos", dijo Acosta. La empresa definió que quienes viajen al exterior al regresar teletrabajen y está previsto un "censo con los empleados para tener mapeado a futuro" y poder saber a dónde pueden llegar a ir. "También vamos a fomentar la vacunación de la gripe prevista para abril con dos horas libres pagas para que los empleados puedan salir a dársela", dijo Acosta. "La idea no es entrar en pánico, pero saber que estamos preparados", enfatizó el director de Farmashop.

En esa empresa esta semana, tras la recomendación del MSP, se hará énfasis en "no compartir el mate y no tener contacto físico en los saludos así como evitar reuniones entre varias personas utilizando las herramientas tecnológicas", dijo Acosta. A futuro tienen una fase dos de medidas de prevención y una de ellas es mantener el canal abierto entre el médico laboral y los empleados para que puedan hacer consultas.

Santiago Madelena, abogado del departamento Legal de Guyer & Regules y uno de los autores de una guía para empresas sobre cómo actuar ante el coronavirus planteó que está recibiendo llamados de empresas en busca de "alternativas". "Lo que más he visto es que las empresas están empezando a implementar el teletrabajo con personal que viene de zonas afectadas", dijo. "En España una colega me decía que tienen mitad de plantilla en la casa y mitad en el estudio; no creo que acá se llegue a tanto, pero segurlo lo que más se va a dar en los trabajos que sea posible es el teletrabajo".



Madelena planteó que "en algunos países hay normativa que establece que estar en cuarentena permite una certificación médica, pero en Uruguay si no estás enfermo en principio no hay certificación, entonces salvo que se diera una directiva del Ministerio de Salud Pública no hay una alternativa legal en el mercado por lo que te queda el seguro de paro, que daña al trabajador". Madelena planteó este caso para quienes no pueden realizar el teletrabajo, por ejemplo, empleados de fábricas.



En otras empresas, según supo El País, además de lo laboral, se exigió que se informe de viajes personales con dos semanas de anticipación y al retorno se permanezca 14 días trabajando remoto desde la casa para evitar el contagio en el lapso que se considera se produce la incubación del virus.



Pero más allá de las medidas de prevención que comenzaron a tomar algunas de las empresas, hay otras firmas uruguayas filiales de compañías internacionales que han tenido que adoptar protocolos más exigentes establecidos en las casas madres que se encuentran en lugares donde sí hay coronavirus. Una de las medidas en estos casos es generar comités de seguimiento del tema para ir implementando medidas, según dijeron a El País fuentes de dos multinacionales. En estos casos se definen referentes del plan de acción a implementar y pautas para supervisores y personal de recursos humanos sobre qué hacer en caso de detectar una situación que pueda comprometer la salud de los trabajadores. En otro caso se instaló una alerta en las computadoras solicitando se actualicen los datos personales con contactos de emergencia.

Daniela Alonso, encargada de Recursos Humanos de Pronto! dijo a El País en este sentido que "al ser parte del grupo de Scotiabank hay medidas que forman parte del grupo como que todos los trabajadores que vienen de países en riesgo como China, Italia, Irán y otros deben permanecer 15 días en su casa en cuarentena y si tienen previsto un viaje nos deben avisar". En esos casos las personas si están en buenas condiciones de salud teletrabajan.

En Pronto! también han implementado el comité que hace seguimiento de los casos y han reforzado las medidas de higiene distribuyendo información entre todos los empleados.

Lo que en todos los casos remarcan es que las medidas se toman para "prevenir evitando el pánico" y que monitorean el accionar del Ministerio de Salud Pública antes de pasar a una "fase dos" en los planes de acciones a implementar tomando en cuenta que en Uruguay todavía no se detectó ningún caso de coronavirus.