Cómo afecta la suba del dólar las importaciones y exportaciones

La fluctuación del dólar suele movilizar tanto al sector exportador como al importador. Sin embargo, los efectos que produce en ambos no son los mismos. ¿Cómo interfiere el valor del dólar? ¿Quiénes se ven beneficiados? ¿Cómo se explican estos fenómenos?



Por cómo son las estructuras productivas actuales en Uruguay, se suele hablar de un tipo de cambio de equilibrio que contemple a ambos, explicó Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales. Durante los primeros cinco meses de 2019 el dólar tuvo un crecimiento de un 8,62%. Asimismo, el valor del dólar del día es de $ 35 según la cotización del Banco Central del Uruguay (BCU).



A su vez, la proyección del valor del dólar a fin del 2019 en Uruguay es de $35,2, según un informe FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. El resultado es un precio promedio de 20 economistas y bancos que fueron encuestados por la consultora FocusEconomics. Las respuestas van de $ 33,80 (Instituto de Economía) a $ 37,40 (Oikos).



El valor de las exportaciones FOB en el primer cuatrimestre del 2019 fue de US$ 3.755 millones. Con respecto al mismo periodo del 2018, hubo una baja del 0,4%. Si se toma solo mayo, en 2019 el valor es de US$ 850 millones, lo que implica una caída de 2,2% en términos interanuales, según informe de Uruguay XXI.



Hay varios factores que determinan una mejor posición de los exportadores uruguayos frente al mundo. Uno de ellos es el valor de la moneda estadounidense. “Como el exportador recibe dólares por la mercadería que coloca en el exterior, con un dólar apreciado se ve beneficiado en términos de competitividad”, explicó Bartesaghi.





Uno de los factores que determinan una mejor posición de los exportadores uruguayos frente al mundo es el valor del dólar. Foto: Pixabay.

Teresa Aishemberg, Gerente General de Unión de Exportadores, explicó que si el aumento del dólar al 15 de mayo del 2019 es de 8,75% y el de Brasil un 3%, esto posiciona a Uruguay en mejor posición competitiva. Sin embargo, si se compara nuestro país con Argentina, que tuvo un fortalecimiento de la moneda estadounidense del 19,4%, es una situación más complicada.



El sector exportador suele pedir un tipo de cambio alto y, a su vez, no le es conveniente un peso uruguayo fortalecido en relación a la moneda estadounidense, agregó Bartesaghi. Por otra parte, Aishemberg aclaró que “aunque la suba del valor del dólar da cierto alivio, esto no es suficiente para contrarrestar los altos costos con los que se enfrentan las exportadoras en la gestión interna”. También agregó que hay una falta de acuerdos comerciales que también afecta el panorama.



El sector importador también se ve afectado por la fluctuación del dólar. Si se observa el caso de los comerciantes que adquieren sus bienes en dólares y los venden en pesos, estos se ven desfavorecidos. “Si el tipo de cambio sube, implica una depreciación del peso en relación al dólar, por lo que los importadores necesitan más pesos para comprar la mercadería en el exterior”, explicó Bartesaghi. El doctor advirtió que esta es una simplificación de un tema más complejo.



Durante los primeros cuatro meses del 2019 las importaciones CIF fueron por el valor de U$S 2.553.887. Este dato presentó una caída del -8,1% en comparación al mismo periodo del 2018 en el que se importó U$S 2,778,481. En el caso de abril de 2019, U$S 712,385 es el monto total, un -6,7% menos que el mismo mes de 2018, según dantos del Banco Central del Uruguay.



Desde la Asociación de Importadores Mayorista de Almacén, Martín Montoro, vocero de la organización, aclaró que la situación actual del dólar no generó una grave preocupación de los integrantes. “Aunque aumentan los costos y eso redunda en los precios, vemos que hay una intención del gobierno de detener una subida abrupta y lograr que Uruguay se acompase a la región”, explicó. A su vez, explicó que mientras la suba del dólar sea de manera moderada, no debería generar inquietud.