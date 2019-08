El dólar abrió a la baja en Argentina, pero Fernández dijo que $ 60 es un valor razonable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar en Argentina abrió a la baja por primera vez en la semana. El tipo de cambio cotizó esta mañana $5 pesos por debajo al cierre de ayer ($55). En relación a la venta al público el dólar se cambió a 58$ en el Banco Nación.

Esta situación se dio luego de tres jornadas consecutivas de suba de la divisa norteamericana en que se superaron los $ 60 como consecuencia de la aplastante victoria de la oposición en las elecciones primarias del pasado domingo.



La suba del dólar encendió las alarmas del gobierno, pero el candidato a presidente de la oposición, Alberto Fernández, dijo más temprano que el valor del dólar a $60 es "razonable.



En una entrevista a Radio Mitre que recogió el diaro La Nación Fernández indicó : "Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podía contener con fórceps. Hoy digo que el dólar tiene un valor razonable, no hay argumentos para que siga aumentando. Esas cosas a nadie le hacen bien", sostuvo y agregó: "No estoy especulando con eso".



Ayer el presidente argentino Mauricio Macri se reunió con Fernández para intentar tranquilizar los mercados y coincidieron en un mensaje: calma, habrá gobernabilidad hasta el cambio de mando el 10 de diciembre.