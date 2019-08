El dólar baja por segundo día consecutivo sin la intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario cotizó en promedio a $ 36,33 (0,47% menos que el promedio del miércoles).



La divisa estadounidense se movió entre $ 36,29 y $ 36,40 y cerró en $ 36,32.



El Banco Central (BCU) no intervino por segundo día seguido luego de hacerlo durante siete jornadas consecutivas. En lo que va de agosto, el BCU vendió US$ 261 millones.



Ayer, su presidente Alberto Graña señaló que "estamos absolutamente tranquilos ya que ha seguido las tendencias que siguen las monedas de otros países emergentes. Me parece importante subrayar que el BCU no va a tolerar desalineamientos del tipo de cambio con respecto a su nivel de fundamentos”,



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 16 centésimos y cerró a $ 35,57 a la compra y $ 37,07 a la venta.



En Argentina, uno de los factores detrás de la suba del dólar en Uruguay en los últimos días, la moneda estadounidense subió levemente hoy, 0,2% y cotizó a 55,135 pesos argentinos.

Por primera vez en seis días el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino con sus reservas, tras una muy fuerte fluctuación disparada por el adverso resultado electoral del Gobierno en las recientes elecciones primarias.



Entre el martes de la semana previa y el miércoles, el BCRA se desprendió de US$ 709 millones propios para contener una fuerte depreciación de la moneda, que registró una pérdida intradiaria del 25% el lunes 12.



El candidato de la oposición Alberto Fernández, que en las elecciones primarias obtuvo una amplia ventaja sobre el presidente Mauricio Macri, dijo que Argentina no tiene "ninguna posibilidad de caer en default" si es electo.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]