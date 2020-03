El dólar interbancario baja y se aleja de los $ 45

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer 1,15% en promedio y se negoció en $ 44,281. En lo que va del mes la suba es de 13,1% y en el año de 18,6%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 44,15 y $ 44,60 para finalizar en el mínimo. Los $ 44,15 a los que terminó el dólar, implican una baja de 1,67% respecto al cierre del lunes.



El Banco Central (BCU) no intervino en el mercado de cambios, por segunda jornada consecutiva. Las ventas de los días previos alcanzan a US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).

El presidente del BCU, Diego Labat había dicho el viernes que el dólar flota libremente y su precio lo determina la oferta y demanda. Explicó que el BCU interviene “cada vez” que lo crea “necesario, sin fijar ninguna regla de intervención”.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron 56 transacciones por US$ 22,6 millones .

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó 75 centésimos para la compra y la venta por lo que cerró en $ 43,05 y $ 45,25 respectivamente. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,18% y cerró en 5,0713 reales. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 12,73% mientras que en el año aumenta 25,82%.

En Argentina no hubo operativa el lunes y ayer dado que fue feriado.



A nivel global, el dólar se recuperó ayer de la mayor parte de sus pérdidas iniciales, porque los inversores anticiparon la aprobación de un proyecto de ley de estímulo del Senado destinado a mitigar el impacto del coronavirus, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por una reapertura de la economía a mediados de abril.

“Si bien creemos que la mayoría de las monedas eventualmente recuperarán gran parte del terreno que recientemente perdieron frente al dólar, no esperamos que ese proceso comience hasta que se haya superado claramente lo peor de la pandemia”, dijo Oliver Allen, economista de Capital Economics. El índice dólar, que mide al billete verde frente a seis divisas, cayó 0,17% a 101,95, bajo un máximo de más de tres años de 102,99 el viernes.