El dólar sube leve en la previa a las elecciones y hay nerviosismo en Argentina

El dólar interbancario -en el último día previo a las elecciones- subió ayer un 0,11% y cotizó en promedio a $ 37,438. En la semana el dólar cotizó cuatro días al alza y solo el miércoles presentó una leve caída, acumulando una variación “punta a punta” (es decir el valor de ayer en comparación con el viernes de la semana anterior) de 0,19%. Es la segunda semana consecutiva al alza. En lo que va del mes, la moneda estadounidense sube 1,35% y en el año 15,59%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 37,42 y $ 37,45 para cerrar en el precio mayor.



El Banco Central (BCU) intervino en el mercado de cambios ayer de forma de contener la suba del dólar. Las ventas alcanzaron a US$ 40,5 millones.



En la semana la autoridad monetaria intervino en el mercado de cambios todos los días y colocó dólares por un total de US$ 143,5 millones. El total de las ventas en lo que va de octubre alcanza a US$ 394,7 millones superando ya las ventas de agosto (US$ 366,9 millones).

En la semana, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 486 transacciones por US$ 276,5 millones. Ayer se operaron US$ 86,5 millones en 174 transacciones, siendo el día de mayor operativa de la semana.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 5 centésimos ayer y cerró a la compra en $ 36,70 y a la venta en $ 38,20. En la semana el billete verde aumentó 6 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,11% y cerró a 4,0133 reales. En la semana, el dólar en Brasil cayó 3% y en el mes acumula una baja de 3,63%. En lo que va del año, la moneda estadounidense acumula una suba de 3,55%.



En el último día previo a las elecciones en Argentina, el billete verde siguió subiendo y cerró en el mercado oficial con una cotización de 59,99 pesos argentinos. En la semana el dólar acumuló una suba de 2,81% y en el mes presenta un alza de 4,17%. En el año 2019 el dólar en Argentina aumenta 59,12%.



Dada la fuerte demanda de divisas, el banco central (BCRA) se convirtió otra vez en el mayor oferente del mercado, con subastas agresivas para ayudar a disminuir la debilidad del golpeado peso.



Operadores estiman que, cualquiera fuese el resultado, el próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre debería implementar mayores controles cambiarios para resguardar reservas del BCRA, que cayeron más de US$ 21.000 millones de dólares en 11 semanas tras las elecciones primarias (PASO).



La correduría SBS dijo en un informe que el mercado opera con “nerviosismo preelectoral” donde “crece la demanda de dólares y la caída de reservas”. (Con información de Reuters)