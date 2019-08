El dólar sube levemente, amortiguado por el Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario tuvo una leve suba ayer, de 0,06% para cotizar en promedio a $ 36,498. En lo que va de agosto el alza de la moneda estadounidense alcanza a 6,25% mientras que en lo que va del año el aumento es de 12,68%.

El billete verde se movió ayer entre $ 36,47 y $ 36,51 para cerrar en el mínimo.



El Banco Central volvió a intervenir ayer en el mercado de cambios para contener la suba del dólar, algo que es criticado por las gremiales rurales. Las ventas del BCU alcanzaron a US$ 20,2 millones. En lo que va de agosto la venta de reservas del Central totaliza US$ 287,9 millones: de los que US$ 192,9 se negociaron en el mercado spot (contado) y US$ 95 millones en el mercado de futuros.



Ayer, mediante las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 83 transacciones por un monto total de US$ 46,2 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 3 céntimos ayer y cerró con a $ 35,72 a la compra y $ 37,22 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense aumentó 1,26% ayer y finalizó en 4,14 reales. En agosto el alza del dólar en Brasil es de 9,88% y en el año es de 6,73%.



En igual sentido en Argentina el billete verde subió, en este caso 0,25%, para cerrar en 55,29 pesos argentinos. En agosto el dólar en Argentina acumula una suba de 26% y en 2019 el salto es de 46,66%.



A nivel global, el dólar se recuperó de pérdidas y se fortaleció ayer después de que Estados Unidos y China buscaron aliviar las tensiones comerciales.



Los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump en los que buscó limitar las consecuencias y aliviar las tensiones con China, hicieron que el yuan se alejara de los mínimos en 11 años que tocó en la mañana de ayer.



El índice dólar -que compara al billete verde con una canasta de seis monedas relevantes- se recuperó y operó con un alza de 0,43% a 98,062.



En una señal de que la calma volvió al mercado de divisas, el yen -que los inversores ven como un refugio- perdió un 0,7% y cotizó a 106,12 yenes por dólar, después de alcanzar más temprano un máximo de dos años y medio de 104,44 unidades por dólar. (Con información de Reuters).