Gobierno admite no poder zafar del corsé del Mercosur para negociar acuerdos comerciales

El canciller Francisco Bustillo concurrió a la comisión de Asuntos Internacionales del Senado para explicar los ejes de la política que piensa llevar adelante.



“La política de inserción internacional de Uruguay será proactiva y agresiva en la búsqueda de todo tipo de acuerdo comercial que mejore la competitividad para nuestras exportaciones. La prioridad de Uruguay en materia de acuerdos comerciales es negociar como bloque con los socios del Mercosur”, manifestó Bustillo, según la versión taquigráfica de la reunión.



El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva le planteó al canciller su idea respecto a las negociaciones comerciales en conjunto con el Mercosur para establecer acuerdos con otros países o bloques y los problemas que eso muestra.



“Somos de los que no queremos que ustedes gasten más energía en acuerdos que hoy, por la vía de la realidad, no van a tener andamiaje. Ha habido pronunciamientos. Hay una realidad política insoslayable que, a mi entender, deberíamos tener en cuenta. El foco es no malgastar esa energía e ir por la flexibilización del decreto 32/00 (del Mercosur), que nos permite, de alguna forma, romper ese corsé y salir al mundo”, afirmó Da Silva.



El senador se refiere a la resolución del Consejo de Mercado Común del Mercosur —el órgano máximo del bloque conformado por cancilleres y ministros de Economía de los países miembros— del 29 de junio de 2000 que dice: “reafirmar el compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.

Asimismo, la resolución señala que “a partir del 30 de junio de 2001, los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que no hayan sido negociados por el Mercosur”.



Esa resolución ha sido invocada una y otra vez que Uruguay —durante los gobiernos de Jorge Batlle, de Tabaré Vázquez y José Mujica— ha pretendido negociar acuerdos comerciales en forma bilateral.



Da Silva reafirmó su planteó y dijo que “el Mercosur, tal cual está, sin modernizar y con tiempos que no son acordes a la pandemia y al mundo pospandemia, probablemente sea un corsé” para lograr acuerdos.



El planteo de Da Silva recoge la idea del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou cuando era candidato y sostenía la necesidad de un Mercosur “abierto y sincerado” donde se pudieran negociar acuerdos por fuera del bloque.



El senador nacionalista Sebastián Da Silva pidió al canciller que se negocien acuerdos por fuera del Mercosur, sin éxito.

Previo a que Bustillo respondiera, intervino el senador del Frente Amplio (y exministro de Economía y Finanzas) Mario Bergara. “Creo que plantearse la salida por el artículo 32, de la flexibilización, es algo que intentamos y procuramos desde hace muchos años, pero la vida nos viene demostrando que si hablamos de pragmatismo y realismo no puede ser ese el foco inmediato, sino más bien aprovechar el marco de negociación que se ha generado, en el caso de la Unión Europea a través del Mercosur, con pronunciamientos que son muy relevantes para nosotros”, afirmó Bergara.



A su turno, Bustillo fue categórico: “En cuanto a la resolución 32, como bien apuntaba el senador Bergara, es una inquietud de todos, pero mientras sigamos en el Mercosur es de difícil solución”.



ENFOQUE Pragmatismo y realismo con el Mercosur

Bustillo explicó que “a nivel Mercosur, está planteada la modernización y la eficiencia del mismo. Mercosur debe responder a los objetivos para los que fue creado. A 30 años de la firma del Tratado de Asunción, Uruguay promoverá el perfeccionamiento, actualización y modernización del bloque de integración, más allá de la propia presidencia pro tempore, con el objetivo de consolidar la zona de libre comercio y avanzar en la efectiva circulación de bienes, servicios y personas, y en la eliminación de las distorsiones al comercio que aún persisten en el bloque”.



El canciller aseguró que “se procura sinceridad, pragmatismo y realismo. La apuesta a la integración real y de calidad en el Mercosur es un objetivo central de la política exterior. Para ello es necesario un sinceramiento acerca de los problemas no resueltos por el bloque para construir un consenso pragmático que ofrezca soluciones reales y viables para todos sus Estados partes, respetando los objetivos de desarrollo de los mismos”.



“En cuanto a la reforma institucional y buen uso de los recursos, la estructura institucional del Mercosur requiere una revisión profunda que asegure el cumplimiento de los objetivos del bloque de la forma más eficiente y con el mejor uso de los recursos humanos y financieros disponibles”, agregó.



Retomarán grupos de alto nivel bilaterales con Argentina, Brasil y Paraguay “En lo que tiene que ver con los canales de interacción, reforzamos los canales institucionales de interacción con Argentina, Brasil y Paraguay, los llamados grupos de alto nivel y comisiones de comercio, para generar una dinámica de contactos permanentes y canales de interacción fluidos y eficientes”, dijo el canciller Francisco Bustillo. Ya “mantuvimos una conversación con el canciller de Brasil (Ernesto Araújo) en la que acordamos recomponer las mesas de trabajo en torno a lo que se llama grupos de alto nivel”, agregó.

Respecto a las negociaciones del Mercosur de acuerdos con otros países o bloques, “la orientación es a resultado”, dijo Bustillo y complementó que “las negociaciones concluidas con la Unión Europea y EFTA deben servir como base común y ejemplo de que los socios del bloque alineados pueden obtener mejores resultados en una negociación”.



“Ahora deberán concluirse en forma rápida y eficiente los ejercicios de negociación ya iniciados con Corea del Sur, Canadá, Singapur y Líbano, y evaluar el inicio de nuevas negociaciones comerciales”, apuntó Bustillo.

El canciller Francisco Bustillo es realista y pragmático respecto al Mercosur.

Uruguay: un "país serio y sólido" sin importar "qué partidos se alternen en el gobierno"

El canciller Francisco Bustillo señaló que “la política exterior que lleva adelante esta administración se caracteriza por ser una política de principios, libre de condicionamientos ideológicos y tiene como premisa fundamental la prosecución y defensa del interés nacional. La política exterior debe contribuir directamente al crecimiento económico y social del país. Las acciones de la cancillería deberán resultar en el beneficio directo de nuestra gente”.



Explicó que “con raíces nacionales profundas, la política exterior que desarrollamos se orienta por los principios que históricamente han enaltecido a nuestro país y que, al mismo tiempo, son principios cardinales del derecho internacional, tales como el de la igualdad soberana de los Estados; el principio pacta sunt servanda; el respeto a la integridad territorial; la solución pacífica de las controversias; la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, y la proscripción del uso o amenaza de la fuerza ante otros altos valores también consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, medioambiental, cultural o humanitario, y la promoción y defensa de los derechos humanos”.



Según el canciller “Uruguay, como buen vecino regional y buen ciudadano internacional, tiene y tendrá una vocación universalista, promoviendo relaciones de amistad y cooperación con la comunidad internacional, porque la paz es nuestro principio rector. Uruguay transmite una imagen de país serio, sólido y de buena gobernanza, no importando qué partidos se alternen en el gobierno. Esta prestigiosa imagen, construida a lo largo de nuestra historia, genera confianza en nuestros socios”.