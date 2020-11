Ancap prevé una "pérdida de alrededor de US$ 90 millones" en 2020, dijo su presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que en la petrolera estatal prevén una pérdida de alrededor de US$ 90 millones al finalizar 2020. Del total, US$ 70 millones "son consecuencia de los pasivos que tiene Ancap y la diferencia de tipo de cambio". Luego, US$ 20 millones son "por la pérdida de ingresos". Las declaraciones fueron en la última edición del programa Santo y Seña de Canal 4, emitido el domingo.

La empresa finalizó el año pasado con ganancias por US$ 39 millones. Se trató del cuarto año consecutivo en que Ancap tuvo un resultado positivo. En 2018, la empresa estatal cerró el año con una ganancia de US$ 88 millones.



Por otra parte, Richard Charamelo, director de Ancap, comentó a Santo y Seña que en ALUR o en negocios como el cal y el pórtland, "apagarlos, continuarlos o no hacer nada tiene su costo".



En relación a ALUR, Stipanicic informó que "hay un 30% de los productos de caña de azúcar en Bella Unión que no están en rangos aceptables de rendimiento".



Entonces, se pusieron "metas bastante exigentes en cuanto a quiénes pueden ser productores de caña de azúcar para ALUR. Y no va a ser cualquiera. Por lo tanto, hemos establecido que ningún productor puede seguir siéndolo si no alcanza un rinde mínimo".



Charamelo también contó que bajarán el precio de los arrendamientos de los campos.



Sobre el pórtland, el director de Ancap dijo que de "2005 a la fecha tuvo pérdidas arriba de los US$ 500 millones acumulado".



Luego, Stipanicic señaló que la "fecha de caducidad de la planta (de pórtland) de Paysandú está fijada. No la tengo, no la sé. Pero esa planta no puede seguir funcionando". A su vez, sentenció: "Cambiamos la planta o la cerramos".



En el primer semestre del año Ancap registró pérdidas por US$ 41 millones pese a que los resultados operativos fueron positivos en US$ 7 millones, según informó a finales de agosto la empresa.



Ancap presentará los resultados del tercer trimestre mañana.