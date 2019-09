Casaravilla: “Si nos comparamos con Brasil y Chile en la tarifa industrial tenemos mejor” precio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, fue consultado ayer por los costos de las tarifas y el reclamo de beneficios del sector empresarial, a lo que respondió que el costo de la energía es competitivo a nivel regional y que se destinaron US$ 233 millones en descuentos en dos años.

En una ronda de preguntas luego de presentar los nuevos planes tarifarios, Casaravilla sostuvo que “si nos comparamos con Brasil y Chile en la tarifa industrial tenemos mejor” precio, y descartó a otros países de la comparación porque tienen subsidios cruzados. Mientras que en la tarifa residencial “estamos cada vez más cerca” de los costos de la región, dijo.



Según el último informe de la consultora especializada SEG Ingeniería, el precio del megavatio-hora (MWh) a nivel industrial en Uruguay está 4% por debajo que en Brasil y 11% menos que en Chile, aunque es 31% superior a Argentina y 60% a Paraguay.



Para la tarifa residencial, el precio de UTE es el más caro de la región: 20% superior a Brasil, 24% más que en Chile, 60% de diferencia respecto a Argentina y 73% frente a Paraguay.



El jerarca aclaró que hay comparaciones odiosas, por ejemplo enfrentar los costos de suministro de una empresa en Sao Paulo con UTE, que debe abastecer todo el Uruguay y lo hace con igual tarifa en zonas urbanas y rurales (donde la conexión es más costosa). Agregó que si al precio base de la electricidad se le suman los descuentos que se brindan a industrias, “hay sectores que tienen tarifas mucho más bajas”.



Al respecto, informó que desde 2017 se volcaron US$ 233 millones en distintos beneficios, repartidos entre unos US$ 83 millones para la industria y el resto a los hogares a través de planes como “UTE Premia” y “Más por menos” —suman entre ambos US$ 120 millones—.

Los planes "UTE Premia" y "Más por menos" sumaron descuentos por US$ 120 millones en dos años. Foto: El País

En el caso de los sectores productivos, Casaravilla dijo que “se apunta a sectores claves definidos por el Poder Ejecutivo” y detalló que se volcaron US$ 31 millones a las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), US$ 17,7 millones para las industrias electrointensivas, US$ 10,7 millones a los lácteos, US$ 5,8 millones para los sectores que utilizan riego, US$ 4,4 millones para los exportadores y US$ 1,8 millones para los arroceros, entre otros.



También resaltó que UTE invirtió dinero tras el tornado en Dolores para reconstruir esa localidad. “Son parte de las razones por las cuales está bueno tener a la UTE, que se ocupa, en representación de los uruguayos. Todos los años tenemos alguna instancia (de este tipo, en referencia al tornado) y lo incluimos dentro de cosas que no están en las tarifas, no están en los planes. Está en el día a día de una empresa contemplativa de la situación de nuestros clientes”, manifestó Casaravilla.



Por otra parte, el jerarca reiteró el argumento utilizado por el gobierno ante las críticas por los precios de la energía: en los últimos 10 años subieron 20% menos que la inflación y 48% menos que los salarios.