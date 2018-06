La mayor compra-venta de una empresa en el año

La mayor compra-venta de una empresa uruguaya en el año terminó de concretarse ayer, luego que la mexicana Coca-Cola FEMSA -el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas- comunicara a la Bolsa Mexicana de Valores la adquisición de Montevideo Refrescos S.R.L. (Monresa) de la Compañía Coca-Cola, por un valor de US$ 250.7 millones.

El precio está “sujeto a ajustes de caja y deuda”, según el comunicado de Coca-Cola FEMSA a la Bolsa Mexicana de Valores.



Además de ser la mayor operación de fusión y adquisición en lo que va del año, es una de las más grandes de la historia, detrás de la adquisición de la forestal Weyerhaeuser por parte de la brasileña BTG Pactual por US$ 402,5 millones el año pasado y la adquisición del hotel Conrad por parte del grupo chileno Enjoy (pagó US$ 139,52 millones en 2012 por el 45% y US$ 189 millones en 2017 por el 55% restante al estadounidense Caesars Entertainment).



La integración de esta franquicia incrementará la presencia de Coca-Cola FEMSA a 11 países a nivel global.



“Como parte de nuestro marco estratégico de negocio y consolidación en el liderazgo del mercado global de bebidas, con la integración de Monresa refrendamos nuestro compromiso de generación de valor económico y social para nuestros accionistas y grupos de interés”, dijo en el comunicado a la bolsa John Santa Maria, director general de Coca-Cola FEMSA. Las acciones de esta firma subieron marginalmente ayer en la Bolsa Mexicana de Valores: 0,2%.



La filial mexicana ya había desembarcado en Uruguay, porque el 28 de marzo del año pasado adquirió los activos uruguayos de jugos AdeS, propiedad de Unilever NV y Unilever PLC. Esta operación ocurrió simultáneamente en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay y en esa ocasión la mexicana desembolsó US$ 19 millones por la parte uruguaya.



Montevideo Refrescos fue fundada en 1943, cuando Morton Hodgson, desarrolló la primera planta embotelladora de Coca-Cola en Uruguay. Primero fue sociedad anónima (llegó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo) y en 2005 cuando The Coca Cola Company adquirió la totalidad de las acciones pasó a ser una sociedad de responsabilidad limitada.