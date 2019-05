“Estamos en una era digital”, dijeron los exportadores a Vázquez y Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los reclamos de la Unión de Exportadores (UEU) para reducir los costos y ganar competitividad llegaron hasta oídos del presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori. Hace meses, la gremial conformó tres grupos de trabajo para analizar estos temas y ayer les presentaron los avances a las autoridades.

Según informó a El País la gerenta general de la UEU, Teresa Aishemberg, se transmitió que hay “tasas” que cobran organismos del Estado “que han quedado obsoletas y no tienen una contraprestación de servicios”. No quiso ahondar en cuáles son esas tasas que se podrían eliminar, hasta no tener elaborado el informe final.

Otro tema que se trató en la reunión fueron los trámites burocráticos que “requieren asistencia de la persona a un ministerio” u organismo. Los exportadores le hicieron notar a las autoridades que “estamos en una era digital” y esas instancias “deberían ser más rápidas y no generar costos financieros” para las empresas, contó Aishemberg.

Estos dos tópicos, sobre los que hubo “receptividad” de parte de Vázquez y Astori según Aishemberg, si bien tienen “una pequeña incidencia, al sumarlos impactan” en la ecuación de costos. Ambos surgieron como temas a atacar de los grupos de trabajo conformados para analizar por un lado el puerto, la conectividad y la logística, y por otro los costos de producción.

Según la gremial existe “la necesidad de bajar los costos vinculados a la logística portuaria para evitar que el puerto de Montevideo pierda posicionamiento y conectividad”. Como diera cuenta El País, esta posición provocó un cruce con el Centro de Navegación (Cennave) y la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El tercer aspecto son los acuerdos comerciales, y el presidente les dijo que lo mantengan al tanto de los avances. “Se comprometió a otra reunión próximamente para que le presentamos” la información, indicó la gerenta general de la UEU.

Ese grupo de trabajo va a “identificar las necesidades” que existen, no solo a nivel de acceso preferencial a mercados sino también en cuanto a temas sanitarios y de protocolos. “Tenemos que combinar más con otros países y terminar haciendo acuerdos que nos generen menos impuestos y trabas”, comentó Aishemberg.

La información entregada a Vázquez, la UEU ya la compartió en encuentros con varios precandidatos presidenciales. Aishemberg aseguró que “todos coincidieron” con el plan de bajar costos y ampliar mercados.