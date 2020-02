Director por pequeños ahorristas en parque eólico reclama por demora en informe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director de Areaflin Sociedad Anónima, la firma que tiene un parque eólico y de la que son accionistas pequeños ahorristas, inversores institucionales y UTE, solicitó información clave para la rentabilidad futura del proyecto y la misma no le ha llegado, según informó a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

Areaflin es propietaria del parque eólico Valentines y el 30 de septiembre del año pasado tuvo una ríspida asamblea luego que el viento estuvo por debajo de lo esperado e hizo que el proyecto tuviera menos rentabilidad en el ejercicio. La situación de menor viento que el esperado se repitió en todos los parques eólicos que gestiona UTE (este es uno de ellos) y la diferencia es de un 10% menos, según había estimado el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.



En esa asamblea, el director de Areaflin en representación de los pequeños ahorristas, Gonzalo Pérez, dijo que ese puede deberse a escasez de viento, un error de cálculo de la consultora DNV Garrad Hassan respecto a lo que se iba a producir o una combinación de ambas.



Casaravilla dijo en esa oportunidad: “Vamos a tener que presionar a la consultora para saber en forma precisa si es algo circunstancial o un problema del modelo (de estimación). Es un año donde hubo menos generación eólica en todos los parques eólicos de la UTE. Es prematuro sacar una conclusión”.



Ahora, Pérez envió una carta a la BVM respecto a ese informe de la consultora DNV Garrad Hassan. Allí señaló que “desde el inicio de mis funciones he tenido especial atención al cumplimiento del plan financiero” incluido en el prospecto informativo a los accionistas, “el cual, más allá de las variaciones del tipo de cambio que lo afectan a través del impacto fiscal que ellas generan, viene registrando un significativo déficit en los ingresos derivados del menor recurso eólico registrado respecto al planificado”.



Eso último, lo identificó “como un factor de riesgo pasible de ser mitigado, analizando su génesis y futuro, motivo por el cual es mi preocupación desde entonces”, explicó.



Recordó que se tramitó la consulta a DNV Garrad Hassan, “según informó el responsable técnico de la operativa de la central eléctrica en la reunión del 30 de septiembre” y se “aguardaba la respuesta correspondiente”.



“Al día de hoy -la carta está fechada al viernes 21 de febrero pasado- no ha llegado a mi consideración el informe técnico esperado, informando el responsable técnico que se encuentra analizando el problema junto a expertos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República”, afirmó Pérez.



“De acuerdo a los plazos legalmente estipulados, antes del 30 de marzo próximo, me llegará la propuesta de Memoria y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 de Areaflin S.A., instancia en la cual habitualmente también se informa sobre otras variables de desempeño del parque eólico, entre las cuales aguardo tener información analítica que arroje luz sobre el comportamiento (pasado y futuro) del recurso eólico”, agregó.