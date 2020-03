Dólar empieza a la baja la jornada a nivel interbancario y en pizarras de BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario sobre las 13:00 de este viernes estaba a $ 45,30, según Bloomberg. Si se compara con la cotización promedio del jueves, el billete estadounidense bajó 1%.

A nivel interbancario en la jornada de ayer en promedio bajó 0,32%. Desde el 1° al 19 de marzo la suba es de 16,97%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar a las 13:00 cotizó a $ 44 a la compra y $ 46 a la venta. En comparación con el cierre del jueves, la divisa bajó 25 centésimas y 45 centésimas, respectivamente.



El Banco Central (BCU) vendió el jueves US$ 4,5 millones para moderar al billete verde y lo logró. Esto sumado a las ventas de los días previos totalizan US$ 174,4 millones (US$ 138,2 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).