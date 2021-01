Elon Musk se convierte en la persona más rica del mundo tras superar a Bezos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Tesla Inc y empresario multimillonario Elon Musk superó al máximo jefe de Amazon.com Inc, Jeff Bezos, para convertirse en el hombre más rico del mundo, informó Bloomberg News el jueves.

Incluyendo las ganancias del jueves en las acciones de Tesla, Musk tenía un patrimonio neto de más de 188.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares más que Bezos, según el reporte.

Previamente, en el ranking de las personas más ricas de Forbes de la última década, se publicó que quien lideraba el ranking era Jeff Bezos, el CEO de Amazon que hasta el 2010 tenía US$ 12,3 mil millones y hoy, en cambio, cuenta con US$ 111,5 mil millones, registrando US$ 99,2 mil millones más de riqueza.

La revista Forbes, que también tiene un listado de fortunas en tiempo real, por ahora sigue situando a Musk por detrás del fundador de Amazon, que también ha visto su patrimonio crecer con fuerza desde el inicio de la pandemia del coronavirus.



Bezos ha sido la persona más rica del mundo durante los tres últimos años, según el ránking de Forbes, que antes había encabezado en 18 de los últimos 24 años el cofundador de Microsoft Bill Gates.



Según Bloomberg, Bezos seguiría teniendo con diferencia la mayor fortuna de no haber sido por su divorcio, en el que cedió alrededor de un cuarto de su participación en Amazon a su exmujer.



Musk reaccionó a la noticia con dos breves mensajes a través de Twitter, en los que apuntó "qué extraño" y "vaya, de vuelta al trabajo".



El controvertido empresario ha visto cómo su fortuna se multiplicaba durante el último año, con una subida de más de 150.000 millones de dólares gracias al "rally" de las acciones de Tesla, que se apreciaron un 743 % durante 2020.



Musk, de 49 años, tiene alrededor del 20 % de los títulos de la compañía de vehículos eléctricos y unos 42.000 millones de dólares en opciones que recibió de la empresa, según Bloomberg.



Además, es el jefe de la compañía espacial Space X, un ámbito en el que también compite con Bezos, que lidera Blue Origin.



Recientemente Musk reveló que hace años intentó vender Tesla a Apple, cuando su empresa pasaba por apuros, pero que su propuesta -que habría valorado la compañía en una décima parte de su valor actual- fue rechazada frontalmente por el gigante tecnológico.



Además, en diciembre Musk anunció que ha abandonado su lugar de residencia en la zona tecnológica conocida como Silicon Valley (California) y se ha trasladado a vivir a Texas, donde sus empresas tienen cada vez más presencia.