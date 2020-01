¿Cómo se movió el ranking mundial de los más ricos según Forbes desde el 2010?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diez años atrás, las personas no contaban con smartphones tan sofisticados como los de ahora y muchas aplicaciones que facilitan nuestro día a día aún no existían. El resultado de la evolución de las comunicaciones tuvo impacto, además, en que las personas más ricas a nivel global puedan aumentar su capital significativamente en los últimos años.

Pese a ello, el listado de las personas con mayor patrimonio ha variado respecto al del 2010, según el ranking de la revista Forbes. Algunos multimillonarios incrementaron sus riquezas a un ritmo más acelerado que otros y escalaron posiciones, así como hay quienes no crecieron lo suficiente y se vieron relegados.

A continuación, conoce cómo ha variado las fortunas de estos empresarios.



En el décimo lugar se encuentra Mukesh Ambani, presidente de la compañía india de petróleo y gas Reliance Industries, quien en el 2010 contaba con un patrimonio neto de US$29 mil millones y actualmente es US$30,7 mil millones más rico con un patrimonio neto de US$59,7 mil millones.

Amancio Ortega, fundador de Zara, ahora es US$ 52,1 mil millones más rico que en 2010. Foto: AFP.

Le sigue el cofundador de Google, Larry Page, quien hace diez años tenía US$ 17,5 mil millones y ahora posee US$ 61,1 mil millones.



La casilla ocho está ocupada por Carlos Slim, dueño de América Móvil, grupo empresarial que cobija a empresas de telecomunicaciones como Telmex y Claro, quien solía ostentar una fortuna de US$ 53.500 millones, la cual creció y está cotizada en US$ 64.000 millones. Siendo en el presente US$ 10 mil millones más rico.



Continúa la lista Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien en el 2010 tenía un patrimonio neto de US$ 28 mil millones y ahora es US$ 38,4 mil millones más rico, alcanzando los US$ 66,4 mil millones. Por su parte, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, es hoy US$ 72,3 mil millones pasando de US$ 4 mil millones a US$ 76,3 mil millones de fortuna.



El puesto cinco le pertenece a Amancio Ortega, el cofundador de la firma española de moda Inditex, propietaria de la exitosa marca Zara. El empresario tenía hace diez años un patrimonio neto de US$ 25 mil millones y en la actualidad registra US$ 77,1 mil millones, lo que lo hace US$ 52,1 mil millones más rico.



Le sigue Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, cuyo patrimonio neto en el 2010 era de US$ 47 mil millones y hoy creció a US$ 88,8 mil millones, siendo US$ 41,8 mil millones más rico.

Warren Buffett es presidente y CEO de Berkshire Hathaway y tiene un patrimonio de US$ 88,8 mil millones. Foto: EFE

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, ocupa el tercer lugar con un patrimonio neto de US$ 108,2 mil millones, el cual creció US$ 55,2 mil millones desde cuando valía US$ 53 mil millones en el 2010.



Un escalón más arriba se encuentra Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de la empresa francesa LVMH, el conglomerado de artículos de lujo más grande del mundo. Este contaba con US$ 27,5 mil millones de patrimonio neto diez años atrás, pero actualmente es US$ 82,4 mil millones más rico con un capital de US$ 109,9 mil millones.



Finalmente, lidera el ranking Jeff Bezos, el CEO de Amazon que hasta el 2010 tenía US$ 12,3 mil millones y hoy, en cambio, cuenta con US$ 111,5 mil millones, registrando US$ 99,2 mil millones más de riqueza.



Cabe resaltar que en el 2010, las diez personas más ricas del mundo tenían una riqueza total de US$ 296,8 mil millones en comparación con los US$ 822,5 mil millones de ahora.