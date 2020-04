El FMI prevé que el déficit fiscal de Uruguay alcance a 6,6% del PIB por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el déficit fiscal de Uruguay termine el año, 1,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) por encima de lo que terminó el 2019. A su vez, es una diferencia de 1,6 puntos del PIB respecto al cierre de febrero, el último dato que se conoce hasta el momento. Ese incremento es por el efecto del coronavirus en las arcas del Estado.

La proyección del FMI está incluida en el Monitor Fiscal del organismo divulgado en ocasión de las reuniones de primavera (en el hemisferio norte) que realiza junto al Banco Mundial.



El FMI proyecta que el déficit fiscal de Uruguay cerrará 2020 en 4,7% del PIB. Esa cifra incluye los ingresos extraordinarios del Fideicomiso de la Seguridad Social y no incluye el resultado negativo del Banco Central (BCU).



Si se excluye el ingreso extraordinario del fideicomiso de los “cincuentones” (era de 1,2% del PIB en los 12 meses a febrero) y se computa el rojo del BCU (que era de 0,7% del Producto en 12 meses a febrero), el 4,7% de déficit fiscal previsto es 6,6% del PIB.

Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones” (personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP), el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó. Por eso, al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 5% del PIB en los 12 meses a febrero.

Por eso la estimación del déficit público consolidado que hace el FMI es de 6,6% del Producto.



El Fondo prevé que los ingresos del sector público no financiero bajen de 30,8% del PIB a fin de 2019 a 29,8% del Producto a fin de este año. Eso es por la fuerte caída en la actividad (el FMI la estimó en 3%) prevista para este año que lleva a menores pagos de impuestos, aportes y tasas.



A su vez, el organismo proyecta que el gasto del sector público no financiero de Uruguay suba de 33,7% del PIB a fin de 2019 a 34,5% del Producto al cierre de 2020. Esto se debe a los gastos para atender la pandemia del coronavirus, que el gobierno estima en US$ 400 millones (0,7% del PIB).



Para 2021 el FMI prevé que el déficit baje de 4,7% del PIB (6,6% en la medición sin “cincuentones” y con BCU) a 3,8% del PIB (5,7% respectivamente).