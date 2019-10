Gobierno no aceptó propuesta de supermercados de descuento para la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Supermercados recibió una respuesta negativa por parte del gobierno a la propuesta elevada semanas atrás para que se descuente el IVA en las compras en las rotiserías de las grandes superficies, medida ya vigente en el resto del sector gastronomía.

En septiembre, Daniel Menéndez, gerente general de la gremial, había contado que transmitieron a las autoridades que “las ventas en la temporada serán malas”, ya que estiman que los locales ubicados en la costa este, desde Atlántida a Rocha, facturarán un 15% menos este verano, lo que se suma a una caída del 30% en la temporada anterior.

“Nunca se puede cerrar la puerta definitivamente, pero la respuesta fue negativa. Nos dijeron que es algo difícil de instrumentar”, dijo Menéndez ayer a El País. El contacto fue a través del Ministerio de Turismo, al que le pareció “una propuesta razonable”, pero “no dependía de ellos e hicieron las gestiones” ante el Ministerio de Economía, donde “no hubo buena receptividad”.



Según los cálculos de la Asociación de Supermercados, la medida significaría una renuncia fiscal de US$ 1,3 millones. “No es un gran sacrificio fiscal y es un beneficio que va directo al bolsillo del turista”, señaló.



Hoy los servicios gastronómicos -prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías y similares; o por hoteles, hosterías y similares- tienen como beneficio la devolución de 9 puntos de IVA en los pagos con tarjeta de residentes y de 22 puntos de IVA en el caso de los extranjeros. Los supermercados plantean sumarse a esta exoneración.



“Queremos que el que coma una milanesa con puré elaborada en (la rotisería de) un supermercado tenga iguales beneficios que quien coma lo mismo en una rotisería o restaurante a una cuadra”, había señalado gráficamente Menéndez tiempo atrás.



Agregó que de los US$ 30 millones que el gobierno exonera para turismo, el sector no recibe nada.