La mayor venta al exterior de carne en dos décadas, impulsa exportaciones que ya crecen más que en 2019

Las exportaciones de bienes volvieron a dar un salto en julio respecto a igual mes de 2020 y tonifican la recuperación en lo que va del año, según los datos del Instituto Uruguay XXI divulgados ayer.

En julio las solicitudes de exportación incluyendo las que salen de zonas francas totalizaron US$ 1.068 millones, un aumento de 59% respecto a igual mes de 2020. “El aumento de las exportaciones de carne bovina tuvo una fuerte incidencia en la variación mensual, al igual que la soja y la celulosa. También crecieron las exportaciones de subproductos cárnicos, concentrado de bebidas, madera, ganado en pie y malta”, destacó el informe.



En tanto, en el acumulado de enero-julio de 2021, las exportaciones alcanzaron un total de US$ 6.129 millones, un alza de 37% respecto a lo exportado en el mismo periodo de 2020. “Además, esta cifra es 14% superior que el registro del acumulado de enero-julio de 2019, por lo que se observa también un incremento frente a los niveles prepandemia”, puntualizó.



“Carne bovina, soja, madera y celulosa son los productos con mayor incidencia positiva en la variación del periodo. Subproductos cárnicos, trigo, cebada, ganado en pie, lana, autopartes y vehículos son otros productos que mostraron fuertes aumentos”, remarcó Uruguay XXI .

En ese sentido, “en el acumulado de enero-julio de 2021, las ventas al exterior de carne bovina alcanzaron US$ 1.224 millones, la cifra más elevada de las últimas dos décadas, que además implica un aumento de 42% en la comparación interanual”, indicó el informe.



“Se destaca el aumento de las ventas de carne bovina a China, que crecieron 82%, y también a Israel, que más que se duplicaron en el período de análisis”, añadió.



El segundo rubro de exportación fue la celulosa, con ventas externas por US$ 786 millones en los primeros siete meses y un incremento de 20% frente a igual lapso de 2020.



Luego se ubicaron las exportaciones de soja, que alcanzaron a U$S 688 millones en enero-julio, un 41% más que en el mismo período de 2020. “El incremento se debe únicamente a los mejores precios en un marco de merma de los volúmenes cosechados”, indicó Uruguay XXI y recordó que “el precio promedio de exportación de la soja subió 49% interanual al alcanzar los US$ 517 por tonelada”.

En cuanto a los destinos, “en el período enero-julio las ventas hacia China acumularon un aumento de 73%, al situarse en US$ 1.348 millones. En este lapso, las ventas de carne bovina crecieron 82% y ocuparon el 51% del total exportado”, señaló el informe.



El segundo destino fue Brasil a donde se exportaron US$ 786 millones en los primeros siete mese. “Los principales productos exportados fueron lácteos (12%), malta (11%), vehículos (10%) y energía eléctrica (10%)”, destacó Uruguay XXI.